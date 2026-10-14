Stuttgart gewinnt auch in Bratislava. Der Kapitän erzielt sein erstes Saisontor.

Der VfB Stuttgart hat einen Traumstart in die Champions League hingelegt. Die ambitionierten Schwaben gewannen auch das zweite Spiel der Ligaphase bei Slovan Bratislava verdient mit 3:0 (1:0) und brachten sich für einen heißen Herbst in der Königsklasse in eine starke Position.

Denis Undav traf zur Führung (29.). Für den VfB-Kapitän, der zuletzt immer wieder in der Kritik gestanden hatte, war es das erste Saisontor überhaupt. Ein Eigentor durch Sandro Cruz (65.) und der Treffer von Ermedin Demirovic (90.) sorgten für die Entscheidung. Der VfB ließ sich auch vom ramponierten Rasen im Narodny Stadion, der nach einem Enrique-Iglesias-Konzert gesandet worden war, nicht aus dem Tritt bringen.

Denis Undav trifft für Stuttgart Denis Undav trifft für Stuttgart © IMAGO/Kirchner-Media

Bereits am kommenden Dienstag geht es für das Team von Sebastian Hoeneß, das schon zum Auftakt gegen Stavanger gewonnen hatte (3:1), gegen den spanischen Topklub Atletico Madrid weiter, danach folgen die Spiele bei Galatasaray (3. November) und Inter Mailand (25. November). Stuttgart holte sich durch den Sieg zudem weiteres Selbstvertrauen für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV. Der Ligastart war mit nur sechs Punkten aus fünf Spielen bisher nicht nach Wunsch ausgefallen.

VfB Stuttgart wankt nur kurz

Hoeneß nahm nach dem Spiel in Paderborn (2:0) fünf Wechsel vor – auch im Tor: Dennis Seimen, der zuletzt nach langer Verletzung sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, wurde durch Fabian Bredlow ersetzt. „Dennis kommt aus einer viermonatigen Verletzung“, sagte Hoeneß zum Torwarttausch.

Bredlow hatte erst einmal wenig zu tun, da der VfB das Spiel klar bestimmte. Ramon Hendriks (15.) und Undav (24.) vergaben die ersten Chancen, ehe der Kapitän bei seinem leicht abgefälschten Schuss zum 1:0 etwas Glück hatte. Kurz danach hätte Josha Vagnoman bei einem Lattenkracher fast das zweite Tor erzielt. In der Folge verhinderte Dominik Takac einen höheren Pausenrückstand.

DEINE MEINUNG

Nach dem Wechsel kam Bratislava, das vom früheren Weltklassespieler Yaya Touré trainiert wird, besser ins Spiel. Sandro Cruz (61.) traf die Latte. Der VfB wankte kurz, wurde dann aber nach scharfer Hereingabe von Vagnoman, die Cruz unglücklich abfälschte, belohnt. Demirovic, der gegen Stavanger einen Hattrick erzielt hatte, traf spät per Kopf.