Der FC Bayern muss ohne Joshua Kimmich gegen den FC Arsenal antreten. Der Mittelfeldspieler fehlt wegen eines Trauerfalls in der Familie.

Der FC Bayern wird am Abend gegen den FC Arsenal (21 Uhr im LIVETICKER) ohne Joshua Kimmich antreten. „Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London“, teilte der Klub am Mittwochmittag mit.

Trauerfall in der Familie: FC Bayern ohne Joshua Kimmich

„Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen“, hieß es in der Mitteilung weiter: „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.“

Der Mittelfeldspieler fehlte bereits am Dienstag beim Abschlusstraining. „Es sind persönliche Gründe. Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, was das genau bedeutet. Wir blicken auf den morgigen Tag. Er ist heute aus persönlichen Gründen abwesend“, sagte Co-Trainer Aaron Danks auf der gestrigen Pressekonferenz.

Der Rekordmeister muss gegen die Gunners auch auf Michael Olise verzichten. Der Superstar ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Viking Stavanger gesperrt.