Torrekord in der Champions League

Nur ein Jahr hielt die bisherige Bestmarke: In der Champions League fallen am zweiten Spieltag so viele Tore wie noch nie.

Mehr Spiele, mehr Tore: Die Reform der Champions League sorgt für neue Bestmarken. Am 2. Spieltag der diesjährigen Ligaphase fielen so viele Tore wie noch nie an einem Spieltag der Königsklasse seit Einführung der Ligaphase zur Saison 2024/25.

78 Treffer wurden in den Spielen am Dienstag und Mittwoch verzeichnet. Der bisherige Rekord lag bei 71 Toren. Aufgestellt wurde diese Marke in der vergangenen Saison – am dritten Spieltag der Ligaphase.

Bradley Barcola traf dreimal beim Neun-Tore-Spektakel Bradley Barcola traf dreimal beim Neun-Tore-Spektakel © IMAGO/Shutterstock

Liverpool gewinnt Neun-Tore-Spektakel

Nun präsentierten sich die Stürmer erneut besonders treffsicher. Allein beim Spiel Linzer ASK gegen den FC Liverpool am Mittwoch fielen neun Tore. Bradley Barcola war beim 6:3-Sieg der Reds mit einem Dreierpack der überragende Mann.

Ein Spektakel lieferte auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der sich mit 4:2 bei Manchester City durchsetzte.