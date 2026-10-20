Hoeneß: Simeone“absolut oberste Kategorie“

In der Champions League trifft der VfB Stuttgart auf Atlético Madrid. Trainer Sebastian Hoeneß schwärmt im Vorfeld über seinen leidenschaftlichen Kollegen.

Diego Simeone gilt als „Vulkan“, als Trainer voller Leidenschaft, als einer, der polarisiert. Der 56 Jahre alte Argentinier ist jedoch unbestritten das Gesicht von Atlético Madrid – und das schon seit 2011. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß nötigt dies vor dem Aufeinandertreffen mit Simeone am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League „allerhöchsten Respekt“ ab, wie er betonte.

„Über die Beurteilung seiner Karriere kann es keine zwei Meinungen geben. Schon seine Spielerkarriere war außergewöhnlich. Und als Trainer hat er seinen Stil: dieses Feuer, diese Leidenschaft, die nicht weniger wird. Das ist enorm. Das ist für mich die absolut oberste Kategorie“, sagte Hoeneß voller Hochachtung.

Der VfB habe vor zwei Jahren „das Glück gehabt“, so der VfB-Coach weiter, „gegen Real Madrid zu spielen mit Carlo Ancelotti. Der ist einer der Größten – und in diese Schublade würde ich auch Diego Simeone reinstecken.“

Sebastian Hoeneß gastiert mit dem VfB Stuttgart in Madrid Sebastian Hoeneß gastiert mit dem VfB Stuttgart in Madrid © IMAGO/Pressefoto Baumann

Stuttgart ist perfekt in die Champions League gestartet

Ohnehin ist Atlético für Hoeneß (44) „das Nonplusultra, sowohl der Klub als auch einige Spieler, aber natürlich auch an ganz vorderster Front der Trainer“. Solche Highlightspiele seien „genau das, warum du nach einer Saison wie der letzten einfach nur strahlend in den Urlaub gehst, weil du weißt, irgendwann kommen diese Spiele und genauso ist es nun. Es ist einfach großartig“, sagte Hoeneß voller Euphorie und Vorfreude auf das dritte Spiel der Ligaphase.

Auch VfB-Torjäger Ermedin Demirovic schwärmte vom Gegner aus Spanien. „Ich feiere die Mannschaft und ich feiere den Trainer sehr. Für mich ist Atlético schon was. Die haben schon ein anderes Standing als vielleicht Barcelona“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Der VfB hatte am Samstag in Hamburg 0:1 verloren, aber mit zwei Siegen gegen Stavanger (3:1) und Bratislava (3:0) einen Traumstart in die Königsklasse hingelegt und liegt auf Rang vier der Tabelle.

Atlético blieb mit einer Niederlage beim FC Liverpool (1:2) und dem Sieg über Manchester United (2:0) noch hinter den Erwartungen.