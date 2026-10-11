Das nächste Spiel des FC Bayern in der Champions League wird von einem Schiedsrichter geleitet, der monatelang suspendiert war - offiziell aus Leistungsgründen.

Der bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov wird das Auswärtsspiel des FC Bayern bei Viking Stavanger in der Champions League am Dienstag leiten. Hinter dem 40-Jährigen liegen turbulente Monate – in seinem Heimatland darf er nach einer Suspendierung erst seit Beginn der laufenden Saison wieder pfeifen.

Im Oktober 2025 hatte ihn der bulgarische Verband BFU – ebenso wie seinen Kollegen Wladimir Walkow – vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Georgi Kabakov wird das Spiel des FC Bayern pfeifen Georgi Kabakov wird das Spiel des FC Bayern pfeifen © IMAGO/Bildbyran

Die Sperre erfolgte „auf unbestimmte Zeit aufgrund ihrer unzureichenden Leistung als VAR-Schiedsrichter im Spiel der 11. Runde der efbet-Liga zwischen Slavia und Lokomotiv Sofia“, hieß es in einem Statement.

Medienberichten zufolge hatte es sogar weitere Spiele mit kontroversen Entscheidungen gegeben. Nie zuvor ist ein Schiedsrichter in Bulgarien auf diese Weise suspendiert worden.

In der Heimat gesperrt, in Saudi-Arabien an der Pfeife

Obwohl er in der heimischen Liga nicht mehr pfeifen durfte, kam Kabakov weiter bei Spielen im Ausland zum Einsatz. So stand er unter anderem bei Partien in Saudi-Arabien auf dem Platz. Auch von der UEFA wird und wurde er weiter eingesetzt.

Seit Beginn der aktuellen Spielzeit mischt er auch in der efbet-Liga wieder mit. In bisher vier Spielen verteilte er 21 Gelbe Karten und zückte zweimal Gelb-Rot. Bei einem Spiel des FC Bayern kommt Kabakov erstmals zum Einsatz.