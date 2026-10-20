Deniz Undav führt den VfB Stuttgart auch in der Champions League als Kapitän aufs Feld. Ex-VfB-Profi Matthias Sammer hätte anders entschieden.

Ist Stürmer Deniz Undav der richtige Kapitän für den VfB Stuttgart? TV-Experte Matthias Sammer hätte sich anders entschieden.

„Ich würde immer einen anderen Typus wählen“, bekannte der frühere VfB-Spieler und -Trainer vor dem Champions-League-Spiel der Schwaben gegen Atlético Madrid bei Prime Video. Er bevorzuge Akteure, die „ein Stück weit“ mehr „im Zentrum“ des Spiels stünden, erklärte der BVB-Berater.

Matthias Sammer ist bei Deniz Undav zwiegespalten Matthias Sammer ist bei Deniz Undav zwiegespalten © IMAGO/Sportfoto Rudel

Sammer über Undav: „Das ist meine Denkweise“

Sammer betonte dabei, dass seine Sicht subjektiv sei: „Das ist aber meine Denkweise. Deshalb führen im Fußball oftmals viele Wege auch zum Ziel.“

Leise Kritik übte Sammer an Undavs offenherzigem und für ihn nicht immer ganz nachvollziehbaren Auftreten: „Wenn ich Deniz Undav im Interview gesehen habe, habe ich mir gedacht: ‚Was will er mir jetzt sagen?'“, gab er zu Protokoll.

Auch hier ergänzte der frühere Sportvorstand des FC Bayern, dass er Undav für „total authentisch“ halte: „Und ich glaube, dass er überragend in dieser Mannschaft ankommt. Das habe „einen hohen Wert“, daher sei es auch „ein Stück weit nachvollziehbar“, dass Undav die Kapitänsbinde trage.

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Kramer stärkt Undav den Rücken

Expertenkollege Christoph Kramer merkte derweil an: „Ich glaube auch, dass sich die Zeiten ein bisschen geändert haben. Also diese krassen Typen, die wir gerne als Kapitän sehen. Ich weiß gar nicht, ob es die in Hülle und Fülle so gibt – und ob die immer so eine Stammplatzgarantie haben“, so der 2014er-Weltmeister.

Was Undav angeht, hob Kramer positiv hervor: „Er geht mit Leistung voran und er hat keinen Zweifel. Und wie Matthias richtig sagt, ist er einfach nebenbei auch sehr, sehr authentisch. Das ist auch wichtig für eine Mannschaft. Es ist nicht so, dass ich sage: Boah, wie kann der Kapitän sein?!“