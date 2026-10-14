Rüdiger trifft spät: Real dreht Spiel in Rom

Der frühere Nationalspieler krönt eine furiose Aufholjagd. Aus einem 1:3 macht Madrid ein 4:3.

Dank eines ganz späten Treffers von Antonio Rüdiger hat Real Madrid auch sein zweites Champions-League-Spiel gewonnen. Der Rekordsieger erkämpfte sich ein 4:3 (1:1) bei der AS Rom und steht bei nun sechs Punkten aus den ersten beiden Partien.

Rüdiger (90.) krönte eine furiose Aufholjagd. Marten de Roon (20.) hatte Rom in Führung gebracht, zudem traf der frühere Dortmunder Donyell Malen (51., 57.) doppelt. Kylian Mbappé (25.), Carlos Espi (84.) und Endrick (85.) sorgten für den Ausgleich.

Am Mittwoch trumpfte zunächst Malen groß auf. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit traf der Niederländer zunächst mit einem von Federico Valverde abgefälschten Schuss. Dann verwertete er nach einem leichtfertigen Ballverlust des Brasilianers Vinicius Jr. einen Konter eiskalt. Mbappé (62.) vergab die Chance auf den Anschlusstreffer, doch Madrid gab sich noch nicht geschlagen: Espi und Endrick brachten Madrid das 3:3:, dann schlug Rüdiger gegen sein Ex-Team zu.