Floyd Samba steht bei Manchester City in der Champions League überraschend in der Startelf. Er ersetzt niemand Geringeren als Erling Haaland. Nach etwas mehr als einer Stunde ist der Arbeitstag wieder beendet.

Der deutsche U19-Nationalspieler Floyd Samba stand bei der Champions-League-Partie gegen AEK Athen (LIVETICKER) überraschend in der Startelf von Manchester City. Der 17-Jährige vertrat Superstar Erling Haaland im Sturmzentrum der Citizens.

Für Samba war es der zweite Einsatz für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca. Bei seinem Debüt im September gegen Norwich im League Cup hatte er er mit einem Doppelpack für Aufsehen gesorgt. Nun bekam er die nächste Chance – und das auf der großen Bühne der Königsklasse.

Floyd Samba steht in der Champions League in der Startelf von Manchester City Floyd Samba steht in der Champions League in der Startelf von Manchester City © IMAGO/Every Second Media

Samba nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt

In der 62. Minute wurde Samba schließlich ausgewechselt. Für ihn kam der erst 18 Jahre alte Ryan McAidoo in die Partie. Samba blieb am Dienstagabend ohne direkte Torbeteiligung.

Geboren ist Samba im englischen Macclesfield. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Christopher gebürtiger Franzose und ehemaliger Bundesliga-Profi von Hertha BSC. Für die deutsche U19 absolvierte der 17-Jährige bislang drei Einsätze, zuvor war er für die englischen Juniorenteams aktiv gewesen.

Champions League: Acht Änderungen bei Manchester City

Im Vergleich zum 3:2-Sieg der Skyblues gegen Ipswich nahm Maresca acht Änderungen in der Anfangsformation vor. Nur Kapitäns Ruben Dias, Phil Foden und Gianluigi Donnarumma standen erneut in der Startelf. In der Königsklasse möchte City zurück in die Erfolgsspur finden.

Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Porto (2:0) setzte es vergangene Woche im Kracher-Duell gegen PSG (2:4) die erste Niederlage in der laufenden Saison. In der Premier League stehen die Skyblues mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Tabellenspitze.