Real Madrids 125-Millionen-Versprechen ohne Garantie

Yan Diomande trifft mit Real Madrid auf seinen Ex-Klub RB Leipzig. Was kann der 19-Jährige gegen die Sachsen bewirken?

Es ist schwer auszublenden, dass er der teuerste Spieler in der Vereinsgeschichte von Real Madrid ist. 125 Millionen Euro zahlten die Spanier an RB Leipzig – das wird wohl immer Teil der Bewertung sein, wenn man über Yan Diomande spricht.

Für das dritte Gruppenspiel in der Champions League trifft der 19-Jährige am Mittwoch auf den Klub, den er als riesiges Offensiv-Talent verlassen hatte. Und warum er als solches gehandelt wird, lässt er zuletzt immer häufiger durchblicken.

Yan Diomande kehrt mit Real Madrid an seine alte Wirkungsstätte zurück Yan Diomande kehrt mit Real Madrid an seine alte Wirkungsstätte zurück © IMAGO/Alterphotos

Dabei hatte der 125-Millionen-Stempel eine Erwartungshaltung mit sich gebracht, der er anfangs nicht standhalten konnte. „Er ist jung, er ist naiv, ein unvollendetes Produkt“, räumte Real-Trainer José Mourinho ein.

Zuletzt stellte Diomande in der La Liga einen historischen Rekord auf – und trotzdem droht dem Rechtsaußen gegen Leipzig der Platz auf der Bank.

„Er erinnert mich an Vinícius“

Denn 125 Millionen-Euro sind ein Versprechen ohne Garantie. In Spaniens Hauptstadt benötigte der 19-Jährige Zeit, um sich zurechtzufinden. „Er hat viel zu verbessern, aber er entwickelt sich“, erklärte Mourinho bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Leipzig. „Bei Real Madrid ist das Anforderungsniveau offensichtlich sehr hoch.“

Vor allem in puncto Chancenverwertung sieht der 63-Jährige Verbesserungsbedarf: „Es fällt ihm noch schwer, im letzten Moment zu entspannen, den Kopf zu heben, die Position seiner Mitspieler besser zu beobachten, besser zu assistieren“, erklärte Mourinho, hob aber das enorme Talent des Ivorers hervor. „Er erinnert mich an Vinícius, als er nach Madrid kam und drei Jahre später ein Spieler auf höchstem Niveau war“, sagte der Real-Trainer.

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Was für ein Talent in ihm steckt, deutete er in den vergangenen beiden Liga-Spielen an. Gegen Villareal schoss er sein erstes Tor im Real-Trikot und avancierte zum Matchwinner, gegen Sevilla brach er sogar eine historische Bestmarke. Mit dem Assist für Kilian Mbappe und dem Treffer zum 4:1 wurde er zum jüngsten Spieler von Real Madrid, der im 21. Jahrhundert ein Tor und eine Vorlage in einem Liga-Spiel lieferte. Zuvor hielt Jude Bellingham diesen Rekord.

In allen Spielen auf dem Platz

Und mittlerweile lesen sich auch Diomandes Spielstatistiken ziemlich vielversprechend. In allen neun Liga-Spielen kam der Ivorer zum Einsatz, viermal stand er sogar in der Startelf. Im ersten Gruppenspiel der Champions League wurde er in der 79. Minute eingewechselt, im zweiten Spiel gegen die AS Rom ließ Mourinho ihn die vollen 90 Minuten spielen – Diomande bezahlte das Vertrauen mit der Vorlage zum 1:1.

Dabei überzeugt der 19-Jährige auch mit spielerischen Eigenschaften, die nicht auf der Anzeigetafel messbar werden. Diomande ist der Real-Spieler mit den meisten Dribblings, bringt mit seiner Schnelligkeit gegnerische Abwehrketten durcheinander und kann als Rechtsfuß mit starkem linken Fuß in die Innenräume und an die Grundlinie ziehen.

Dass er seine Qualitäten zuletzt unter Beweis stellen konnte, hängt auch mit der XXL-Sperre von Vinícius Júnior zusammen: Dass der Offensiv-Star nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Villarreal in der La Liga für vier Spiele gesperrt wurde, eröffnete Räume für Diomande.

Startet Diomande auch gegen seinen Ex-Klub?

Doch Vinícius‘ Sperre greift nicht für die Spiele der Champions League. Ob Diomande gegen seinen Ex-Klub in der Startelf steht, ließ Mourinho offen. Der 19-Jährige könnte an seiner alten Wirkungsstätte zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Diomande ist an diesem Abend nicht der Einzige im Real-Trikot, für den die Fahrt nach Sachsen eine Reise in die eigene Vergangenheit ist. Auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté trifft auf seinen ehemaligen Klub, für den er von 2017 bis 2021 auflief.

„Es wird für mich ein sehr besonderes Spiel“, blickte Konaté in der Pressekonferenz vor dem Spiel voller Vorfreude auf das Wiedersehen – und schlüpfte zugleich in die Rolle des Fürsprechers für seinen jungen Teamkollegen.

Für Diomande fand er anerkennende Worte: „Er ist ein großartiges Talent und immer noch sehr jung.“ Diomande sei „ein guter Junge. Ich freue mich sehr für ihn, wie es in den letzten Spielen für ihn gelaufen ist. Ich hoffe, er macht so weiter.“