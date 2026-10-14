Premiere für Leon Goretzka

Das Warten hat ein Ende: Leon Goretzka steht erstmals im Kader von Aston Villa.

Leon Goretzka hat in der Champions League sein Kader-Debüt für seinen neuen Klub Aston Villa gefeiert. Der ehemalige Bayern-Profi stand bei der Partie gegen Fenerbahce Istanbul (JETZT im LIVETICKER) erstmals im Aufgebot von Trainer Unai Emery.

Goretzkas Vertrag in München war im Sommer ausgelaufen. Ende August unterschrieb der 31-Jährige für zwei Jahre beim englischen Erstligisten aus Birmingham. Doch sein Debüt verzögerte sich aufgrund von Knieproblemen.

Leon Goretzka steht erstmals im Kader von Aston Villa Leon Goretzka steht erstmals im Kader von Aston Villa © IMAGO/Sportimage

Feiert Goretzka sein Debüt für Aston Villa?

Gegen Fenerbahce hat Goretzka nun erstmals den Sprung in den Kader geschafft. Ob es auch zu seinem Debüt auf dem Platz kommt, wird sich zeigen.

In der Startelf stehen unter anderem der vergangene Saison an Bayern verliehene Nicolas Jackson und der Ex-Freiburger Johan Manzambi.