Platzverweis! Michael Olise brennen die Sicherungen durch

Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Michael Olise fliegt in der Champions League vom Platz. Der Flügelspieler verliert die Nerven und attackiert einen Gegenspieler.

Unschöne Aktion von Michael Olise: Dem Star des FC Bayern sind in der Champions League beim Duell mit dem norwegischen Vertreter Viking Stavanger (LIVETICKER) die Sicherungen durchgebrannt.

Olise zog zunächst Gegenspieler Henrik Heggheim am Trikot und trat dann gegen Stavangers Kapitän Zlatko Tripic nach. Dafür wurde er von Schiedsrichter Georgi Kabakov verwarnt. Anschließend warf Olise Tripic einen Ball an den Kopf. Folgerichtig wurde vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (74.).

Michael Olise fliegt in Norwegen vom Platz Michael Olise fliegt in Norwegen vom Platz © IMAGO/NTB

Olise fliegt vom Platz – „Da gibt es nichts zu diskutieren“

Der VAR überprüfte die Szene noch kurz – intervenierte aber nicht. „Ich habe es im Livebild schon gesehen, dass Olise den Ball nimmt und dem anderen ins Gesicht wirft. Das ist klassisch Rot, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Er hat sich provozieren lassen“, wurde Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich bei Prime Video deutlich.

„Das ist im Ansatz immer sichtbar, wenn ein Spieler versucht, ein taktisches Foul zu machen, und der Schiedsrichter es nicht unterbindet. Man muss den Spieler davor nicht schützen, er hat sich selbst zu schützen. Das ist eine klare Tätlichkeit mit dem Ball“, fuhr Ittrich fort. Gefrustet stapfte Olise derweil in Richtung Katakomben.

Es war der erste Platzverweis seiner Profikarriere. Damit verpasst Olise das nächste Königsklassen-Spiel gegen den FC Arsenal am 21. Oktober.