Wie lange bleibt er noch unantastbar?

Beim FC Bayern gibt es erfreuliche Nachrichten. Torhüter und Kapitän Manuel Neuer kehrt nach seiner Verletzung zurück.

Manuel Neuer ist zurück! Der Keeper des FC Bayern konnte am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren. Aufnahmen der Bild-Zeitung zeigten den 40-Jährigen beim Training an der Säbener Straße.

Rund 40 Minuten soll der Kapitän des Rekordmeisters gemeinsam mit Torwart-Trainer Michael Rechner auf dem Platz gewesen sein, ehe sein Weg in die Kabinen führte. Zuletzt hatte der Keeper die Champions-League-Partie gegen Stavanger (3:3) und das Topspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig (6:1) mit Fußproblemen verpasst. Auch Sky berichtete von der Rückkehr.

Manuel Neuer fehlte beim FC Bayern zuletzt wegen Fußproblemen Manuel Neuer fehlte beim FC Bayern zuletzt wegen Fußproblemen © IMAGO/Jan Huebner

Neuer-Entscheidung gegen Arsenal noch offen

Mit der Trainingsrückkehr steigen auch die Chancen, dass Neuer am Mittwoch beim CL-Kracher gegen den FC Arsenal (21 Uhr im LIVETICKER) wieder zwischen den Pfosten steht. Endgültig entschieden ist dies laut der Bild allerdings noch nicht.

Die Bayern wollen wohl zunächst das Abschlusstraining am Dienstag abwarten, ehe sie Klarheit schaffen. Sollte Neuer grünes Licht geben, stünde einem Startelfeinsatz nichts im Wege. Ansonsten wäre erneut Jonas Urbig sein Ersatz, der auch schon in Stavanger und gegen Leipzig im Tor gestanden hatte.