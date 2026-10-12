Neuer fehlt im Training – Urbig spielt in Stavanger

Manuel Neuer ist wohl für Bayerns Champions-League-Spiel gegen Viking FK nicht fit. Jonas Urbig wird in Stavanger zwischen den Pfosten stehen.

Die Torhüter-Entscheidung beim FC Bayern für das Champions-League-Spiel gegen Viking FK in Stavanger (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist gefallen: Jonas Urbig wird in der Startelf stehen. Das verkündete Trainer Vincent Kompany am Tag vor der Partie auf einer Pressekonferenz.

Allerdings gab es nicht nur Rotationsgründe, denn der Belgier erklärte: „Manuel trainiert heute nicht, denn er hat etwas am Fuß gespürt. Deswegen war der Gedanken rein medizinisch.“ Dementsprechend sei die Frage, wer im Tor stehen würde, „schnell beantwortet“.

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern wohl im Champions-League-Spiel in Norwegen Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern wohl im Champions-League-Spiel in Norwegen © IMAGO/Sven Simon

Er fügte hinzu, dass Neuer nach dem Augsburg-Spiel am vergangenen Samstag kommuniziert habe, dass er etwas am Fuß spüre. Kompany wollte die Schmerzen zum jetzigen Status noch nicht als Verletzung bezeichnen, doch man wolle auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen. Es lasse sich in solchen Situationen schwer abschätzen, ob die Genesung „zwei Tage oder zwei Wochen“ dauere.

Neuer-Patzer in Augsburg

Neuer leistete sich am vergangenen Samstag einen schweren Patzer, der zum schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte führte. Daraufhin berichtete der Kicker, dass es vorab schon den Gedanken gab, Urbig am Dienstagabend in der Champions League spielen zu lassen.

Doch Neuers Fehler hätte das Trainerteam zum Umdenken veranlasst, um ihn so schnell wie möglich abschütteln zu können. Die Fußverletzung beendete wohl allerdings die Gedankenspiele.

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Dritter Saisoneinsatz für Urbig

Für Urbig, bis zum Saisonende die „Nummer 1b“ hinter dem Weltmeister von 2014 und danach designierter Neuer-Erbe, wird es der dritte Einsatz in dieser Spielzeit. Im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (4:1) hatte er ebenso einmal hinter sich greifen müssen wie in der Liga bei Aufsteiger SV Elversberg (2:1).

Gegen Königsklassen-Neuling Stavanger komme es am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) vor allem auf die richtige „Mentalität“ an, betonte Kompany: „Für Viking ist es ein wichtiges Spiel. Ich möchte nicht, dass irgendeiner das Gefühl hat, dass es nicht genau so wichtig ist für uns.“

—– Mit Sport-Informations-Dienst (SID)