Der einstige Bundesliga-Torwart Peter Gulacsi und seine Familie erlebten den Einbruch laut Medienberichten in der Nacht auf Dienstag.

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Peter Gulacsi ist in seinem Haus in Spanien offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Der 36-Jährige erlebte den Einbruch in der Nacht auf Dienstag mit seiner Familie und stand aus diesem Grund nicht für das Champions-League-Spiel seines Klubs FC Villarreal am Abend gegen die SSC Neapel (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung. Das berichteten unter anderem die spanischen Zeitungen Marca und AS unter Berufung auf den Klub.

Wohl niemand körperlich verletzt

Körperlich verletzt wurde demnach niemand, die emotionale Ausnahmesituation habe aber einen Einsatz gegen Neapel verhindert. Gulacsi lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Nähe von Valencia.

Im vergangenen Sommer war der Ungar von RB Leipzig nach Villarreal gewechselt und hatte sich dort einen Stammplatz erarbeitet. Gegen Neapel stand nun wieder der Brasilianer Luiz Júnior im Tor.