Historischer CL-Sieg mit deutscher Note

Beim 2:0 gegen Slavia Prag trifft auch der gebürtige Siegburger und ehemalige Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach Joy-Lance Mickels für Sabah FK.

Außenseiter Sabah FK hat eine Woche vor dem Duell mit Borussia Dortmund erstmals ein Spiel in der Champions League gewonnen. Aserbaidschans Meister bezwang den tschechischen Champion Slavia Prag 2:0 (0:0). Den Schlusspunkt in Baku setzte Joy-Lance Mickels, gebürtiger Siegburger und ehemaliger Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach, mit einem kuriosen Tor in der 88. Minute.

Mickels schoss nach einem kapitalen Torwartfehler aus gut 35 Metern auf den leeren Kasten. Prags Abwehrspieler Moses hätte eigentlich mühelos klären können, rutschte jedoch über den Ball. Jamaikas Nationalspieler Kaheem Parris (49.) hatte zuvor das erste Champions-League-Tor des Neulings erzielt.

Sabah nächste Woche BVB-Gegner

Sabah, am kommenden Dienstag Gastgeber des BVB, war mit einem 0:4 bei Manchester United in die Königsklasse gestartet. Slavia, am 8. Dezember bei Bayern München gefordert, wartet nach der Niederlage weiter auf den ersten Punkt.

Bereits sechs Punkte auf dem Konto hat Sporting Lissabon. Der portugiesische Vizemeister gewann beim französischen Vertreter RC Lens, am 26. November Gegner von RB Leipzig, mit 2:0 (1:0).