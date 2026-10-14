Leroy Sané reagiert nach der Kritik an seinem Auftritt gegen Barcelona mit einer Botschaft an die Galatasaray-Fans.

Nach der Niederlage gegen den FC Barcelona sah sich Leroy Sané heftiger Kritik ausgesetzt. Jetzt hat sich der Galatasaray-Profi selbst öffentlich zu Wort gemeldet – und eine klare Botschaft an die Fans gerichtet.

Sané schrieb in einem Beitrag in seiner Instagram-Story: „In guten wie in schwierigen Zeiten stehen wir zusammen. Ich arbeite jeden Tag hart daran, wieder meine Bestform zu erreichen und die Leistung zu zeigen, die ihr verdient.“

Leroy Sané sucht in dieser Saison noch nach seiner Form Leroy Sané sucht in dieser Saison noch nach seiner Form © IMAGO/ZUMA Press

Der deutsche Offensivspieler bedankte sich zugleich bei den Fans. „Danke für eure Unterstützung gestern und seit dem ersten Tag. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern“, betonte der 30-Jährige.

Pfiffe von der Tribüne: Sané zieht Kritik auf sich

Sané war am Dienstag bei der 1:4-Niederlage von Galatasaray gegen den FC Barcelona in der Champions League von den eigenen Anhängern ausgepfiffen worden. Trainer Okan Buruk brachte den ehemaligen Bayern-Profi beim Stand von 1:3 für Yunus Akgün.

Sanés erster Pass auf Victor Osimhen geriet zu ungenau und landete im Seitenaus – daraufhin waren Pfiffe und Buhrufe von den Rängen zu hören. Auch im Anschluss konnte er keine entscheidenden Impulse mehr setzen, bei den Zuschauern überwog während der Partie der Frust.

Unter anderem Ex-Nationalspieler Tümer Metin fand drastische Worte: „Ein Mensch sollte erst einmal Respekt vor sich selbst, seiner Karriere und seinem Namen haben. Und auch vor seinen Mitspielern. Wäre ich Sanés Teamkollege, würde ich ihm in der Kabine an die Gurgel gehen und fragen: ,Willst du uns eigentlich helfen? Ich bin vom Laufen völlig fertig!’“

DEINE MEINUNG

Sané wartet in dieser Saison nach neun Pflichtspiel-Einsätzen weiterhin auf seine erste Torbeteiligung und steht deshalb schon länger in der Kritik.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.