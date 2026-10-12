Flick: "Er wird der beste Spieler der Welt"

Lamine Yamal setzt seine Rekordjagd fort. Der Spanier kann eine weitere Bestmarke von Kylian Mbappé in der Champions League einstellen.

Lamine Yamal steht in der Champions League vor dem nächsten Meilenstein. Der 19-Jährige hat für den FC Barcelona zwölf Tore in der Königsklasse erzielt und kann am Dienstag bei Galatasaray mit einem weiteren Treffer die Marke von Kylian Mbappé einstellen. Der Real-Madrid-Stürmer kam vor seinem 20. Geburtstag auf 13 Champions-League-Tore.

Yamal hatte mit seinem Treffer gegen Feyenoord zum Auftakt der Ligaphase zunächst schon einen Bestwert überboten: Elf Tore vor dem 19. Geburtstag bedeuten einen Treffer mehr als Mbappé im selben Alter. Nach 34 Einsätzen in der Champions League stehen für Barcelonas Nummer zehn zudem elf Vorlagen zu Buche.

Lamine Yamal kann einen weiteren Rekord von Kylian Mbappé einstellen Lamine Yamal kann einen weiteren Rekord von Kylian Mbappé einstellen © IMAGO/NurPhoto

Champions League: Yamal auf Rekordjagd

Schon seit seinem Debüt gegen Royal Antwerpen unter Ex-Coach Xavi sammelt Yamal Rekorde. In der Saison 2023/24 wurde er beim Duell mit dem FC Porto zum jüngsten Startelfspieler der Wettbewerbsgeschichte, musste die Partie aber wegen Unwohlseins vorzeitig beenden.

Die UEFA führt ihn zudem als jüngsten Spieler, der in einem Champions-League-Spiel sowohl selbst getroffen als auch ein Tor vorbereitet hat – passiert gegen Benfica in der Saison 2024/25.

Im April 2025 traf Yamal zudem gegen Inter Mailand als jüngster Spieler in einem Champions-League-Halbfinale. Nun rückt mit Mbappés Marke der nächste prominente Vergleichswert in Reichweite.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.