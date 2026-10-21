Khvicha Kvaratskhelia reißt sich im Champions-League-Kracher zwischen PSG und Barca das Kreuzband. Der Georgier meldet sich mit einem emotionalen Instagrampost zu Wort.

Khvicha Kvaratskhelia hat emotional auf seine schwere Verletzung reagiert: Der Star von Paris Saint-Germain riss sich am Dienstagabend während des Champions-League-Krachers gegen den FC Barcelona in einem Zweikampf mit Xavi Espart das vordere Kreuzband im rechten Knie.

„Viele Menschen haben mir Fragen zu diesem Rückschlag gestellt, viele haben gesagt, dass, wenn alle Fußballer der Welt beten würden, das Spiel unentschieden enden würde. Das mag vielleicht stimmen, aber vor jedem Spiel habe ich Gott gebeten, mich unversehrt vom Platz kommen zu lassen – doch ohne Erfolg“, schrieb der Georgier.

Khvicha Kvaratskhelia von PSG hat sich das Kreuzband gerissen Khvicha Kvaratskhelia von PSG hat sich das Kreuzband gerissen © IMAGO/Anadolu Agency

Kvaratskhelia verspricht Arbeit, Schmerz und Tränen

Er führte weiter aus: „Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, aber es geht mir immer wieder durch den Kopf – warum gerade ich? Ich habe wahrscheinlich nie etwas dem Zufall überlassen; ich habe mich auf dieses Spiel besser vorbereitet als je zuvor.“

Kvaratskhelia meinte, er habe gedacht, er sei auf alles vorbereitet – doch auf einen Kreuzbandriss sei er es nicht gewesen. „Und doch wird mir klar, dass Gott mich auserwählt hat, und wenn ich dadurch die anderen Fußballer auf dem Platz beschützt habe, bin ich bereit, diese Monate mit Arbeit, Schmerz und Tränen zu verbringen.“

Er wisse, dass viele Leute um ihn herum an seiner Seite stehen, damit er gestärkt wieder zurückkommen kann. „Ich werde euch nicht enttäuschen; ich verspreche, dass ich keinen einzigen Moment als selbstverständlich ansehen werde. Vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung. Bis bald.“