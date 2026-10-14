Kompany kritisiert Spielweise: „Einfach nicht schlau“

Auch Sportvorstand Max Eberl sieht die Bayern nicht auf ihrem gewohnten Niveau. Beide fordern eine Reaktion.

Nach dem wilden 3:3 (0:2) bei Viking Stavanger hat Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany die Spielweise seiner Stars kritisiert. Er sprach von „totalen Konzentrationsfehlern“. Zudem sei sein Team „einfach nicht schlau“ gewesen: „Nicht gegen Augsburg, wo wir nach acht Sekunden ein Gegentor bekommen. Nicht gegen Viking, wo wir nach anderthalb Minuten ein Gegentor bekommen“, monierte Kompany.

Auch Sportvorstand Max Eberl sprach frustriert von „zu vielen Fehlern – und dann kannst du eben auch hier in Stavanger nicht gewinnen. Das ist nicht das Niveau unserer Mannschaft. Unser Niveau in der Mannschaft ist ein anderes und das kriegen wir momentan nicht auf den Platz“, sagte Eberl.

Kompany und Eberl sprachen Joshua Kimmich und Co. nicht den Willen ab. „Aber zwei Tore in Augsburg, drei Tore in Stavanger sprechen eine eindeutige Sprache“, so Eberl. Zudem lassen die Münchner gerade (zu) viele Torchancen aus.

Kompany forderte nach dem 2:2 in Augsburg und der Enttäuschung von Norwegen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen RB Leipzig „auf jeden Fall eine Reaktion von uns. Das wissen die Jungs, das müssen wir gemeinsam machen.“ Man werde versuchen, ergänzte Eberl, „einiges besser zu machen. Da kannst du was gutmachen.“

In der Champions League stehen die Bayern dann am kommenden Mittwoch im Gigantenduell mit dem FC Arsenal vor der nächsten Herausforderung. Allerdings wird Michael Olise nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Viking wegen einer Unsportlichkeit fehlen.

„Diese Rote Karte ist überblöd. Heute war es kein Finale, kein Halbfinale. Aber diese Momente sind entscheidend in einer Saison“, sagte Kompany. Eberl sprach auch von einer „dummen“ Aktion des Superstars, zumal die Bayern zu diesem Zeitpunkt 3:2 in Führung lagen.