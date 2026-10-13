Kompany kritisiert Olise: „Rote Karte ist überblöd“

Der Franzose lässt sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen und erweist den Bayern einen Bärendienst.

Im norwegischen TV war euphorisch vom „Oktoberfest in Stavanger“ die Rede – dem FC Bayern war dagegen überhaupt nicht nach Feiern zumute. Das wilde 3:3 (0:2) bei Champions-League-Neuling Viking Stavanger sorgte bei den Münchnern für reichlich Frust. Kritik musste sich vor allem Superstar Michael Olise wegen seiner unnötigen Gelb-Roten Karte (74.) nach einer Unsportlichkeit gefallen lassen.

„Diese Rote Karte ist überblöd. Das haben wir deutlich angesprochen. Michael muss sich da besser im Griff haben. Das weiß er. Man hat gesehen, dass er das schade findet für die Mannschaft. Heute war es kein Finale, kein Halbfinale. Aber diese Momente sind entscheidend in einer Saison“, sagte Trainer Vincent Kompany mit finsterer Miene bei Prime Video.

Olise hatte sich nach einem Gerangel nicht im Griff und warf Viking-Kapitän Zlatko Tripic frustriert den Ball an den Kopf. Die Bayern hatten zu diesem Zeitpunkt einen 0:2-Pausenrückstand in ein 3:2 gedreht, doch in Unterzahl mussten sie kurz vor Abpfiff noch den Ausgleich hinnehmen. „Ich habe Michael auch gesagt, dass der Zehner schlauer war“, so Kompany weiter: „Hoffentlich gehört das zu einem Moment, wo man dann sagt, daraus haben wir gelernt und sind stärker geworden.“

Auch von Doppelpacker Harry Kane gab es kritische Worte. „Michael ist total geknickt, aber die Verantwortung muss er übernehmen. Er muss daraus lernen“, sagte der Torjäger. Olise wird nun am kommenden Mittwoch im Gigantenduell mit dem englischen Meister FC Arsenal fehlen. „Wir haben jetzt große Spiele in der Champions League vor uns. Er wird am Boden zerstört sein, dass er diese Spiele verpasst, aber so ist der Fußball“, fügte Kane an.