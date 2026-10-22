Kompany hadert nur kurz: Fokus auf Freiburg

Nach dem späten Remis gegen den FC Arsenal konzentriert sich der FC Bayern gleich auf das nächste Spitzenspiel.

Vincent Kompany haderte nur ganz kurz. Klar, „ein bisschen schade“ sei dieses späte Unentschieden im Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal, sagte der Trainer vom FC Bayern bei DAZN, schließlich „haben wir das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können, vielleicht auch müssen.“ Doch am Ende hieß es eben doch „nur“ 2:2 (1:1) gegen den englischen Meister.

Für Bayern war es in der Königsklasse schon das zweite Remis in Serie, mit fünf Punkten aus drei Spielen rangieren Stürmerstar Harry Kane und Co. in der Ligaphase in der Tabelle damit lediglich auf Platz 14 – nur die ersten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein.

Doch für Kompany besteht noch kein Grund zur Aufregung. Der 40-Jährige richtete den Fokus vielmehr auf die anstehenden Aufgaben. „Du musst einfach sofort auf das nächste Spiel schauen“, sagte Kompany mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am Sonntag beim SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN), der Tabellenführer gastiert beim Dritten: „Das ist jetzt das Wichtigste.“

Nach den Treffern von Alphonso Davies (35.) und dem überragenden Kane (61., Handelfmeter) war Bayern dicht dran am Prestigesieg gegen Arsenal, doch Declan Rice (82.) glich in der Schlussphase noch aus. Zudem war Eberechi Eze (25.) für die Londoner erfolgreich.

„Wir müssen unsere Punkte einfach machen und uns eine gute Ausgangslage bringen, um im besten Fall unter die ersten Acht zu kommen. Das ist das Ziel“, sagte Sportvorstand Max Eberl über die „verdammt komplizierte“ Ligaphase in der Königsklasse: „Und wenn es dann nicht so ist, dann musst du über die Play-offs kommen. Aber noch haben wir fünf Spiele zu spielen.“

In zwei Wochen wartet bei Atlético Madrid im Finalstadion von 2027 schon die nächste große Herausforderung auf die Münchner.