Bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des BVB bei Sabah FK gibt es einige Probleme mit der Übersetzung vor Ort.

An einer ersten kniffligen Aufgabe scheiterte Niko Kovac bereits vor dem Champions-League-Duell bei Sabah FK. Der Trainer von Borussia Dortmund gab sich auch alle Mühe, doch eine Antwort auf die Frage einer aserbaidschanischen Journalistin konnte er nicht geben.

„Ein bisschen wild. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil ich die Frage nicht verstanden habe“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in Baku.

Auch weitere Übersetzungsversuche scheitern

Auch weitere Übersetzungsversuche des Dolmetschers vor Ort brachten kein Licht ins Dunkel. „Ich habe es wieder nicht verstanden“, sagte Kovac und zuckte mit den Schultern: „Aber wir sind ja hier mit dem BVB. Jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.“

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen der Kommunikation zwischen Trainer und Journalistin setzte der BVB die Pressekonferenz fort und versprach, sich im Anschluss nochmals im Detail mit der Frage auseinanderzusetzen.