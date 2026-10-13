Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Harry Kane wäre für Christoph Kramer ein würdiger Ballon-d'Or-Sieger. Doch der Weltmeister von 2014 hat einen Verdacht.

Gewinnt Harry Kane den Ballon d’Or? Für Christoph Kramer wäre der Torjäger des FC Bayern ein würdiger Gewinner. Doch seiner Meinung nach spielen bei der von Journalisten durchgeführten Wahl auch andere Kriterien eine Rolle.

„Ich glaube, wenn alle Trainer der Welt wählen würden, würde es Harry Kane werden. Aber weil es auch mit Magie und Aussehen zu tun hat, sage ich Lamine Yamal“, sagte Kramer vor dem Champions-League-Spiel der Münchner bei Viking Stavanger (3:3) bei Amazon Prime.

Christoph Kramer ist als TV-Experte für Amazon Prime tätig Christoph Kramer ist als TV-Experte für Amazon Prime tätig © IMAGO/osnapix

Kramer unterstreicht Kanes Wert für den FC Bayern

„Journalisten haben logischerweise auch einen Plan vom Fußball. Als Trainer möchtest du am liebsten Harry Kane in deiner Mannschaft haben. Er hat meines Erachtens für Bayern einen größeren Wert als jeder andere Spieler für seine Mannschaft“, ergänzte der Weltmeister von 2014.

Für Expertenkollege Shkodran Mustafi wäre eine Wahl Kanes „nicht ganz unverdient“. Für ihn sei ausschlaggebend, wie viele spielentscheidenden Momente ein Spieler habe. Kane zeichne sich eben nicht nur durch seine Tore und seine Assists aus, sondern schalte sich auch in den Spielaufbau ein, führte Mustafi weiter aus.

Der Ballon d’Or wird am 26. Oktober im Rahmen einer Gala in London verliehen. Neben Kane, dem in Stavanger zwei Tore gelangen, gelten vor allem Lamine Yamal und Kylian Mbappé zu den Topfavoriten. Die Abstimmung lief bis zum 28. September.