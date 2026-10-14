In den Schuhen des Idols: Messi-Fan Gruda „überglücklich“

Der 22-Jährige schießt Leipzig zum ersten Sieg in der Champions League - mit ganz besonderem Schuhwerk.

Brajan Gruda hatte darauf spekuliert, dass der Geist seines großen Idols ihn beflügeln würde. „Ich habe gehofft, dass ich ein bisschen Messis Energie sammeln kann“, erzählte RB Leipzigs Matchwinner mit einem breiten Grinsen im Gesicht, nachdem er in den Schuhen des argentinischen Superstars beim 1:0 (0:0) gegen PSV Eindhoven seinen Premierentreffer in der Champions League erzielt hatte.

Noch vor wenigen Tagen hatte Gruda auf Instagram stolz ein Foto von einem Paket veröffentlicht, darin enthalten: Eine Autogrammkarte und das hellblau-weiße Adidas-Modell „50 Messi El Último Tango“. Ein Paar aus dieser Reihe hatte auch der Weltmeister von 2022 bei seinem Abschiedsspiel für die Nationalmannschaft gegen Benin (3:0) getragen.

„Als Hommage“ an die 208 Einsätze für Argentinien seien „weltweit lediglich 208 Paare gefertigt“ worden, hatte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Bild erklärt. Eines davon ging an Gruda, der darin die Leipziger nach dem Fehlstart bei Como 1907 (1:4) am Dienstagabend gegen Eindhoven in der 75. Minute zum ersehnten ersten Sieg in der Königsklasse schoss.

„Die Schuhe sind einfach ein Traum“, berichtete der 22-Jährige anschließend: „Messi hat meine ganze Kindheit geprägt, ich bin ein Riesenfan.“ Schon im vergangenen Jahr hatte Messi Gruda als einen von zehn Nachwuchsprofis weltweit als Träger seiner Schuhserie ausgewählt.

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Dass er nach seiner Bauchmuskelzerrung, die ihn auch die Reise zur Nationalmannschaft gekostet hatte, gegen Eindhoven starten durfte, sei „ein geiles Gefühl“ gewesen, sagte Gruda. Das Spiel dann auch noch mit einem Sieg und seinem ersten Champions-League-Tor zu beenden, mache ihn „überglücklich“.

Nach dem Befreiungsschlag in der Königsklasse warten auf Gruda und Leipzig nun gleich die nächsten Herausforderungen: Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es für die Sachsen in der Bundesliga zum Rekordmeister Bayern München, vier Tage später wartet Real Madrid.