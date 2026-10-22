Haus von Bruno Fernandes während Auswärtsspiel ausgeraubt

Ehefrau Ana Pinho und die beiden Kinder waren nach Angaben des Berichts nicht im Haus, als drei maskierte Männer unter anderem Schmuck entwendeten.

Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes ist während des Champions-League-Spiels bei Como 1907 (1:4) Opfer eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei in der Grafschaft Cheshire mitteilte, wurde das Wohnhaus des portugiesischen Nationalspielers in Nordengland am Mittwochabend Ziel von bislang unbekannten Tätern. Die drei maskierten Männer sollen gegen 20.30 Uhr auf das Grundstück eingedrungen sein und Schmuck sowie weitere Wertgegenstände entwendet haben.

Einbruch bei Fernandes: Polizei ermittelt

Fernandes befand sich zu diesem Zeitpunkt mit United in Italien, seine Ehefrau Ana Pinho und die beiden Kinder waren nach Angaben des Berichts nicht im Haus. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem ein Nachbar drei verdächtige Personen im Garten des Anwesens bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Beamten seien die Verdächtigen jedoch bereits verschwunden gewesen. Ermittler der Kriminalpolizei haben die Untersuchungen aufgenommen.

Detective Inspector David Jarvis erklärte: „Diese Ermittlungen befinden sich derzeit in einem frühen Stadium, und wir setzen alles daran, die Verantwortlichen zu finden.“ Zudem bat er mögliche Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatorts.

Der Fall reiht sich in eine Serie von Einbrüchen bei Profifußballern ein. Solche Tätergruppen nutzen laut dem Bericht häufig Spieltermine aus, um gezielt dann zuzuschlagen, wenn die Spieler mit ihren Mannschaften unterwegs sind. Zu den in der Vergangenheit betroffenen Profis zählen unter anderem Ruben Dias, Jack Grealish, Raheem Sterling und Riyad Mahrez.

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