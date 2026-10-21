Hainer verteidigt Urbig: „Trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu“

Der 23-Jährige gilt als Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern - ungeachtet erster Zweifel.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer will erst gar keine Diskussionen um Torwarttalent Jonas Urbig aufkommen lassen. Der 23-Jährige habe sich bereits „als künftige Nummer eins positioniert und auch schon seine ersten Länderspiele absolviert. Er bringt genau die Mischung mit, die es beim FC Bayern braucht: Talent, Persönlichkeit und den Willen, jeden Tag weiterzulernen“, sagte Hainer vor dem Champions-League-Gipfel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal der Sport Bild.

Urbig gilt als designierter Nachfolger von Manuel Neuer (40). „Die Aufgabe, einen Welttorhüter zu ersetzen, ist denkbar groß“, führte der Bayern-Boss weiter aus. Aber Urbig strahle „heute schon eine beachtliche Ruhe und Souveränität aus und hat sich auch schon in großen Spielen bewährt. Wir alle trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu.“ In dieser Saison absolvierte der frühere Kölner bisher vier Pflichtspiele.

Zuletzt hatte unter anderem Ex-Keeper Oliver Kahn erste Zweifel geäußert. „Ich kann nicht sagen, ob Urbig die Qualität hat, wirklich die Nummer eins bei Bayern München zu sein“, sagte Kahn bei Sky. Urbig sei ein „großartiges Talent“ und ein Torhüter, „der hier und da Unhaltbare hält und schon jetzt sehr weit ist“. Aber: „Ich möchte das sehen, in dem Moment, in dem er die volle Verantwortung als Nummer eins trägt. Das ist etwas komplett anderes.“

Auch Torwart-Ikone Sepp Maier hatte unlängst vor einem zu großen Hype um das Toptalent gewarnt. „Jonas Urbig ist Anfang 20, dem tut man nichts Gutes, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt. Da lese ich, er habe bei der Nationalmannschaft gut gehalten. Ja, was hat der denn gehalten? Ein paar Bälle, die ganz normal aufs Tor kamen! Lassen Sie den erstmal eine ganze Saison spielen, bevor Sie Lorbeeren austeilen“, sagte Maier bei Münchner Merkur/tz.