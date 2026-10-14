Erstmals seit seinem Abschied von Manchester City ist Pep Guardiola wieder vor Ort. Doch für sein früheres Team läuft es gegen Paris Saint-Germain gar nicht rund.

Als Glücksbringer erwies sich Pep Guardiola nicht: Bei seinem ersten Stadionbesuch seit seinem Abschied von Manchester City im Sommer musste der langjährige Erfolgscoach einen ernüchternden Auftritt seiner früheren Mannschaft mitansehen.

Im Champions-League-Kracher gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (JETZT im LIVETICKER) gerieten die mittlerweile von Enzo Maresca trainierten Citizens durch einen Doppelschlag von Désiré Doué (13.) und Ousmane Dembélé (15.) früh ins Hintertreffen. Vitinha (32.) baute die Führung für PSG weiter aus.

Pep Guardiola besuchte erstmals seit seinem Abschied ein Spiel von Manchester City Pep Guardiola besuchte erstmals seit seinem Abschied ein Spiel von Manchester City © IMAGO/News Images

Im zweiten Durchgang sorgte Erling Haaland (53.) für ein Erfolgserlebnis für die Gastgeber. Mit seinem 37. Champions-League-Tor ist Haaland nun Rekordtorschütze für ManCity in der Königsklasse. Maghnes Akliouche (62.) stelle jedoch den alten Abstand wieder her. Allerdings auch begünstigt von City-Keeper Gianluigi Donnarumma, der den Distanzschuss zwar zunächst parierte, doch der Ball senkte sich per Bogenlampe ins Tor.

Guardiola sitzt zusammen mit City-Bossen auf der Tribüne

Guardiola erschien in dunkler Jacke und mit Schiebermütze und nahm auf der Ehrentribüne des Etihad Stadiums hinter City-Boss Khaldoon Al Mubarak und dem Geschäftsführer Ferran Soriano Platz.

Der Klub wird aktuell von einem großen Finanzskandal erschüttert. Wegen schwerwiegender Verstöße in den vergangenen Jahren wurde ManCity offiziell für schuldig befunden. Der Verein legte Einspruch dagegen ein, es drohen drastische Strafen bis hin zum Zwangsabstieg. Auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

Guardiola prägte in den vergangenen zehn Jahren eine Ära mit ManCity, sechs Mal wurde er in dieser Zeit englischer Meister, 2023 gewann er mit den Skyblues die Champions League.