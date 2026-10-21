Nach elf Siegen in Serie verliert der FC Barcelona in dieser Saison erstmals. Für Trainer Hansi Flick ist das kein Weltuntergang.

Nach dem Ende der Erfolgsserie des FC Barcelona zog Trainer Hansi Flick die Lehren aus dem verlorenen Fußball-Fest in der französischen Hauptstadt. „Wir haben heute in der Gruppenphase gegen PSG gespielt. Im Oktober gewinnst du keine Titel, aber es zeigt uns, wie weit wir sind“, sagte der 61-Jährige nach dem 2:4 (0:1) beim zweimaligen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain: „Wir haben noch einiges, das wir verbessern können.“

Nach elf Siegen aus wettbewerbsübergreifend elf Spielen patzten die Katalanen nach einem turbulenten Spiel erstmals in dieser Saison. Flick sah „ein klasse Spiel für die Zuschauer, für jeden, der Fußball liebt. Von zwei Mannschaften, die einfach einen schönen Fußball spielen“, sagte er bei DAZN.

Enttäuschung bei Hansi Flick (re.) Enttäuschung bei Hansi Flick (re.) © AFP/SID/FRANCK FIFE

FC Barcelona: Flick sucht keine Ausreden

„Wir waren heute am Ende nicht so frisch, wie wir das normalerweise sind. Die Vorbereitung war nicht optimal“, sagte Flick. Wegen der Unwetter in Spanien hatte das Team am Wochenende spontan umplanen müssen und die Nacht nach dem 5:2 bei Betis Sevilla noch in Andalusien verbracht. Gleichzeitig „soll das keine Entschuldigung sein“, betonte Flick.

„Trotzdem habe ich viele Dinge gesehen, die ich einfach mag, die ich gerne gesehen habe, die mich auch positiv auf dieses Spiel blicken lassen. Und ein paar Dinge, die wir einfach besser machen müssen“, sagte der frühere Bundestrainer.

Désiré Doué (38.), Lucas Hernandez (72.), Vitinha (81.) und Fabián Ruiz (86.) trafen für Paris. Xavi Espart (55.) und Lamine Yamal (79.) hatten zwischenzeitlich für Barcelona gekontert und die hohen Ansprüche der Katalanen untermauert.