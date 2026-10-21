Der FC Bayern trotzt in der Champions League Vorjahresfinalist Arsenal einen Punkt ab - dabei wäre noch mehr drin gewesen. Harry Kane glänzt mit zwei Scorerpunkten. Trainer Vincent Kompany reagiert.

Statement-Sieg knapp verpasst! Der FC Bayern hat sich am 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase im Topspiel gegen den FC Arsenal mit 2:2 (1:1) getrennt.

Die Gunners waren früh durch Eberechi Eze in Führung gegangen (25.). Alphonso Davies erzielte nach Traumvorlage von Harry Kane den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (35.). Per Elfmeter kam dann auch Kane zu seinem eigenen Treffer (61.). Für den späten Münchner Rückschlag sorgte Declan Rice, der zum 2:2-Endstand traf (82.).

Vincent Kompany und der FC Bayern gaben die Sieg in der Schlussphase noch aus der Hand Vincent Kompany und der FC Bayern gaben die Sieg in der Schlussphase noch aus der Hand © IMAGO/Sven Simon

Kane: „Dann haben sie uns bestraft“

„Es war eine gute Leistung von uns. Wir hatten über weite Strecken der Partie eine gute Intensität. Wir waren gefährlich und hatten die Chance das Spiel für uns zu entscheiden. Dann standen wir in den letzten 15, 20 Minuten etwas zu tief. Wir hatten zu viele Ballverluste. Dann haben sie uns mit dem Tor bestraft. Das Unentschieden ist ein faires Ergebnis“, resümierte Kane bei DAZN. Der Engländer wurde auch zum „Man of the Match“ gewählt.

Trainer Vincent Kompany sagte: „Es war ein starker Gegner. Das haben wir auch gespürt. Wir hatten aber unsere Momente. Ein paar Großchancen, wo ich vor dem Spiel vielleicht nicht gedacht hätte, dass wir die zuhause bekommen. Vielleicht ein bisschen schade, die letzten 10, 15 Minuten haben wir ein bisschen gelitten.“

Der Belgier fügte hinzu: „Mit dem zweiten Tor von Arsenal ist es natürlich ein bisschen schade. Aber die Jungs haben alles gegeben. Es war ein intensives Spiel gegen eine Top-Mannschaft.“

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FC Bayern ohne Kimmich und Olise

Die Bayern mussten am Mittwoch auf Joshua Kimmich (Trauerfall in der Familie) und Michael Olise (Sperre) verzichten. Zudem sorgen sich die Münchner um Luis Díaz: Der Kolumbianer war bereits im Vorfeld angeschlagen und wurde in der Schlussphase eingewechselt (68.). Etwa 20 Minuten später musste Díaz das Feld verletzungsbedingt wieder verlassen (90.). Für ihn kam Bara Sapoko Ndiaye in die Partie. Auch Kompany sprach die Auswechslung von Díaz an: „Das nimmt natürlich dein Momentum ein bisschen weg.“

Kompany stand nach überstandener Viruserkrankung und Hüftverletzung engagiert an der Seitenlinie. Auch Neuer war nach zwei Spielen Pause rechtzeitig fit geworden. Für den 40-Jährigen war es das 163. Spiel in der Champions League, er stellte damit den deutschen Rekord von Thomas Müller ein.

Auch beim FC Arsenal machten sich Personalsorgen breit: Bukayo Saka verletzte sich früh und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam der spätere Torschütze Eze in die Partie.

Nach den ersten drei Spieltagen haben die Bayern nun fünf Zähler auf dem Konto und belegen in der Platz 14. Bei Arsenal sind es sieben Punkte und der siebte Platz.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)