Der FC Bayern muss länger auf Luis Díaz verzichten. Den Kolumbianer hat es gegen den FC Arsenal doch schwerer erwischt.

Schlechte Nachrichten beim FC Bayern! Wie der Klub am Donnerstagnachmittag vermeldete, hat sich Luis Díaz im Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) „einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen“.

Das hätten Untersuchungen der medizinischen Abteilung des FC Bayern ergeben. Der 29-jährige Offensivspieler wird damit vorerst ausfallen.

Luis Díaz fällt vorerst aus Luis Díaz fällt vorerst aus © IMAGO/Oryk HAIST

Für die Münchner ist es der nächste schwerwiegende Ausfall in fordernden Wochen mit Kracherspielen in Serie. Auch Regisseur Jamal Musiala ist noch nicht wieder einsatzfähig. Gegen Arsenal fehlten überdies der gesperrte Michael Olise und Joshua Kimmich wegen eines Trauerfalles in der Familie. Zumindest dieses Duo wird aber zum Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim SC Freiburg zurückerwartet.

Luis Díaz muss wieder ausgewechselt werden

Díaz war bereits angeschlagen ins Spiel gegangen und nahm darum zunächst auch auf der Bank Platz. In der 68. Minute wechselte Bayern-Trainer Vincent Kompany ihn für den Marokkaner Ismael Saibari ein, kurz vor Abpfiff dann der Rückschlag: Der Offensivspieler setzte sich auf den Rasen und hielt sich das Bein. Díaz‘ Arbeitstag endete in der 90. Minute wieder, der Kolumbianer musste ausgewechselt werden.

Bayern selbst hatte zunächst eher noch Entwarnung gegeben. „Es ist nichts Schlimmes“, sagte der Kolumbianer selbst zu Sky. „Es war zuvor schon leicht muskulär, jetzt hat er es wieder gespürt. Wir gehen von nichts Dramatischem aus“, erklärte Sportvorstand Max Eberl nach Abpfiff. “ Trainer Kompany fügte an: „Ich hoffe nicht, dass es schlimm ist. Aber natürlich: Wenn es das zweite Mal passiert, macht man sich immer ein bisschen Sorgen.“

DEINE MEINUNG

Luis Díaz schon gegen Leipzig angeschlagen

Schon in seiner Erklärung kurz vor dem Spiel, warum Flügelspieler Díaz in der Startelf fehlte, deutete der Trainer leichte Probleme beim Kolumbianer an: „Wir sind in einer Phase mit vielen Spielen und wenig Erholungszeit. Und dann passiert das manchmal, dass etwas von einem Spiel noch ein bisschen Einfluss auf das andere hat“, erklärte der Belgier bei DAZN.

Beim 6:1-Sieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig hatte Díaz einen Dreierpack geschnürt. In der Schlussphase hatte der Offensivspieler aber mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

„Er sollte eigentlich raus gegen Leipzig. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass etwas passiert ist. Dann haben wir eigentlich Glück gehabt, dass er Dienstag dabei sein konnte. Er hat nicht 100 Prozent trainiert“, verriet Kompany.

Deshalb wolle der FC Bayern kein Risiko eingehen. Díaz selbst hätte liebend gerne von Beginn an gespielt. „Heute morgen hat er gesagt: ‚Coach, ich will dabei sein, ich möchte gerne spielen.‘ Das ist für uns eine gute Sache, dass er dabei ist, auf der Bank. Er kann eine Rolle spielen, er wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, wenn er sich heute beim Aufwärmen gut fühlt. Wir sind eigentlich glücklich, dass er heute überhaupt dabei ist. Das passiert manchmal.“