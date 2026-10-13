FC Bayern mit Urbig und sechs Wechseln

Trainer Vincent Kompany rotiert auf dem Kunstrasen bei Viking Stavanger kräftig durch.

Toptalent Jonas Urbig steht wie erwartet in der Champions League bei Viking Stavanger (21.00 Uhr/Prime Video) im Tor des FC Bayern. Der 23-Jährige vertritt in der Lyse Arena auf dem ungewohnten Kunstrasen den angeschlagenen Manuel Neuer. Der 40-Jährige sitzt trotz seiner Fußblessur auf der Ersatzbank der Münchner.

Trainer Vincent Kompany ändert sein Team gegen die Norweger nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg gleich auf sechs Positionen. Neben Urbig stehen Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof und Lennart Karl in der Startelf des Rekordmeisters. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic und Ismael Saibari sitzen auf der Bank. – Die Aufstellung des FC Bayern:

Urbig – Laimer, Kim, Tah, Brown – Kimmich, Bischof – Karl, Olise, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany