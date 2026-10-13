Aleksandar Pavlovic steht beim Champions-League-Spiel des FC Bayern in Stavanger nicht in der Startelf. Trainer Vincent Kompany führt medizinische Gründe an, auf der Bank sitzt der Mittelfeldspieler trotzdem.

Trainer Vincent Kompany ließ mit Blick auf die vielen Änderungen seiner Bayern-Startelf beim Champions-League-Spiel in Stavanger (JETZT im LIVETICKER) aufhorchen. Neben Stammtorhüter Manuel Neuer ist auch Aleksandar Pavlovic leicht angeschlagen.

„Wir haben bis zum letzten Augenblick gewartet, damit wir sicher sind, welche Spieler die Energie haben. Manu kann nicht wegen medizinischen Gründen, Pavlovic eigentlich auch nicht. Es ist nichts Ernstes und hoffentlich trainieren sie wieder am Donnerstag oder Freitag mit“, sagte Kompany vor Anpfiff bei Amazon Prime.

Aleksandar Pavlovic stand in der Champions League nicht in der Startelf Aleksandar Pavlovic stand in der Champions League nicht in der Startelf © IMAGO/DeFodi Images

Pavlovic auf der Bayern-Bank

Auf der Pressekonferenz am Montag hatte Kompany erklärt, dass Neuer nach dem Spiel beim FC Augsburg „was am Fuß gespürt“ habe. Der Torhüter fehlte am Dienstag im Kader, stattdessen feierte der 16-jährige David Podar-Stiube sein Kaderdebüt. Pavlovic saß ebenfalls auf der Bank.

Insgesamt nahm Kompany im Vergleich zum 2:2 in Augsburg am Samstag sechs Änderungen in seiner Startelf vor. „Wir haben gefühlt vor 48 Stunden noch in Augsburg gespielt und das ist jetzt das zweite Auswärtsspiel in Folge“, sagte der Belgier und sprach von „ein paar Entscheidungen, die ganz logisch getroffen wurden und sonst haben wir nur auf die Energie geschaut.“