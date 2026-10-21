Einzelkritik: Nicht nur Kane ragt beim FC Bayern heraus

Der FC Bayern verpasst einen Sieg gegen den FC Arsenal. Alphonso Davies rechtfertigt seinen Platz in der Startelf. Die SPORT1-Einzelkritik.

Am Ende hat es nicht für den Sieg gereicht, aber immerhin für ein Unentschieden: Der FC Bayern trennt sich nach einem rasanten Match mit 2:2 vom englischen Meister FC Arsenal, der sich dank einer starken Schlussphase den einen Punkt sichert.

Bester Mann auf dem Platz war zwar zweifellos Bayern-Superstar Harry Kane, der mit einem Traumpass für Begeisterung sorgte und die zwischenzeitliche Führung erzielte. Doch auch der überraschend offensiv eingesetzte Alphonso Davies zeigte eine starke Vorstellung und rechtfertigte damit seinen Platz in der Startelf.

Alphonso Davies (r.) war neben Harry Kane bester Mann des FC Bayern Alphonso Davies (r.) war neben Harry Kane bester Mann des FC Bayern © IMAGO/MIS

SPORT1 zeigt die Mannschaft des FC Bayern in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Kehrte nach seiner Blessur am Fuß rechtzeitig für den Kracher ins Tor der Bayern zurück. Irrte nach einer Londoner Ecke in der 20. Minute ein wenig umher – das blieb aber ohne Folgen. Beim ersten Gegentor machtlos und kurz nach Wiederanpfiff mit einer echten Heldentat gegen Guimaraes, dessen Kopfball er an die Latte lenkte. Beim zweiten Gegentor wurde er quasi alleingelassen. Rettete spät noch mit einer starken Parade. SPORT1-Note: 2,5

KONRAD LAIMER: Beim ersten Tor der Gäste nicht dicht genug an Eze dran und anschließend mit Nachteilen in puncto Geschwindigkeit. Kämpferisch aber über jeden Zweifel erhaben – wie immer. Gegen Eze reichte das allein aber oftmals nicht. Dieses direkte Duell verlor der Österreicher. In der 68. Minute hätte er aus guter Position fast den dritten Bayern-Treffer markiert. Die Kugel sauste aber am langen Eck vorbei. SPORT1-Note: 3,5

DEINE MEINUNG

Kim wird früh ausgewechselt

DAYOT UPAMECANO: Fiel im ersten Abschnitt weder positiv noch negativ auf, was eher für ihn spricht. Fakt ist: In Abwesenheit von Tah gibt er den Abwehrchef. Hätte in der 49. Minute mit einem mustergültigen Kopfball fast die Führung für den FCB markiert, aber Raya parierte. Warf sich in jeden Ball und riskierte dabei sogar Kopf und Kragen. Wurde gegen Ende der Partie sogar besser. SPORT1-Note: 2

MINJAE KIM: Seltsame Ausflüge nach vorne und Fehleinschätzungen in seinen Kopfballduellen: Das waren die prägenden Eindrücke der ersten 30 Minuten des Koreaners. In der Folge wurde er etwas besser, einen wirklich sicheren Eindruck machte er allerdings nicht. In der Halbzeitpause wurde er bereits ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

JOSIP STANISIC: Übernahm den Part des Linksverteidigers und hatte Pech, dass er in der 25. Minute mit dem Zipfelchen seines Trikots das Abseits aufhob und Eze so das erste Tor der Engländer erzielen konnte. Präsentierte sich größtenteils als seriöser Arbeiter ohne viel Glanz und sicherte vor allem Davies‘ Angriffsversuche ab. Bei Kontern hätte er aktiver sein müssen und können. Beim zweiten Tor der Gäste blieb er wirkungslos. SPORT1-Note: 4

TOM BISCHOF: Als Kimmich-Ersatz zu Beginn deutlich unauffälliger unterwegs als Aleksandar Pavlovic. Versuchte sich immer wieder auch in vorderster Linie, wenn es ums Pressing ging. Insgesamt aber lange Zeit ein eher blasser Auftritt des 21-Jährigen. Mitte der zweiten Halbzeit gewann er dann mehrere Zweikämpfe in Folge und biss sich erfolgreich in die Partie, die zu diesem Zeitpunkt besonders hektisch geworden war. Gut so! SPORT1-Note: 3

Pavlovic besteht Feuertaufe

ALEKSANDAR PAVLOVIC: War der Kopf des Youngster-Duos auf der Sechser-Position. Hatte trotz seiner gewachsenen Erfahrung durchaus Probleme, sich auf die rustikale Spielweise der Gunners einzustellen – immerhin fehlte ja Joshua Kimmich als Routinier. „Pavlo“ fing sich aber relativ schnell und hielt dagegen. Die Feuertaufe als Mittelfeldboss in einem solchen Topspiel hat er bestanden. SPORT1-Note: 2

SERGE GNABRY: Wurde von Vincent Kompany zum Ersatz von Michael Olise auf der rechten Offensivseite der Bayern gemacht und hatte die erste gute Chance der Münchner. Sein Schuss aus zwölf Metern fiel aber zu harmlos aus – da wäre mehr drin gewesen (21. Minute). Kam nach dem Seitenwechsel mit viel Schwung aus der Kabine, durfte aber lediglich bis zur 68. Minute auf dem Platz bleiben. Der Einsatz dürfte ihn ein Stück weiter Richtung Bestform bringen. SPORT1-Note: 3

ISMAEL SAIBARI: Startete mit diversen Abspielfehlern und Flüchtigkeitsfehlern in die Partie und traf auch in der Offensive allzu gerne die falschen Entscheidungen. Nach der Pause präsenter, aber Richtung Tor nicht zwingend genug. Im letzten Moment fehlte oft der letzte Tick. Wurde in der 68. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

ALPHONSO DAVIES: Das spannende Speed-Duell mit Saka fiel leider aufgrund der frühen verletzungsbedingten Auswechslung des Londoners aus. Fühlte sich in offensiverer Rolle als Díaz-Ersatz sichtlich wohl und brachte die Bayern mit seinem Tor zurück ins Spiel. Über die gesamte Partie ein echter Aktivposten, der die Gäste immer wieder vor Probleme stellte. Auch wenn nicht alles gelang, war das ein guter Auftritt des Kanadiers, der nach knapp 85 Minuten beendet war. SPORT1-Note: 1,5

Kane überragt alle

HARRY KANE: Leitete mit einem sensationellen Abstoß über fast 50 Meter die erste gute Gelegenheit der Bayern ein, die Gnabry aber vergab (21. Minute). Sein Pass auf Davies, der zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, war denkwürdig. Einfach nur wow! Und sein Elfmetertor? Wie so oft kein Problem für die Nummer 9 der Bayern. SPORT1-Note: 1

JONATHAN TAH: Wurde in der Halbzeitpause für Kim eingewechselt und füllte die Rolle in der Innenverteidigung mit Ruhe und Gelassenheit aus. Davon profitierte auch Upamecano, der sich sofort routinierter präsentierte. Beim zweiten Tor der Engländer blieb der Nationalspieler ohne Zugriff. Kein dicker Fehler, aber zu wenig, um den Treffer zu verhindern. SPORT1-Note: 2,5

LUIS DÍAZ: Ab der 68. Minute für Saibari mit von der Partie. Fleißig und 15 Minuten vor Schluss mit einem satten Schuss, der aber pariert wurde. Je länger die Partie dauerte, desto weniger konnte er sich aber auszeichnen SPORT1-Note: 3

LENNART KARL: Kam in der 68. Minute für Gnabry ins Spiel. Dabei entwickelte der Youngster aber nicht den Schwung, den man sich erhofft und den er doch schon so oft mitbrachte. Durchlebt erstmals keine gute Phase. SPORT1-Note: 4

NATHANIEL BROWN: Wurde in der 85. Minute für Davies eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung