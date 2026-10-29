Max Eberl schwärmt von Bayerns Top-Stürmer Harry Kane. In einem Interview mit dem Vereinsmagazin spricht er über dessen Karriere beim Rekordmeister - und überrascht mit einer prägenden Anekdote.

FC Bayern München und Harry Kane? Passt. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister 2023/24 hat der Engländer nicht nur eine historische Torquote aufgebaut und den Ballon d’Or 2026 gewonnen – unter Cheftrainer Vincent Kompany ist er auch einer der absoluten Führungsspieler.

In einem Interview mit FC Bayern „51“ sprach Bayern-Sportvorstand Max Eberl über die Entwicklung des 33-Jährigen – und enthüllte, in welcher Situation ihm Kanes Verhalten besonders imponierte.

Max Eberl sprach über einen wichtigen Moment in Kanes Bayern-Zeit Max Eberl sprach über einen wichtigen Moment in Kanes Bayern-Zeit © IMAGO/Beautiful Sports

Eberl erinnerte sich zu diesem Zwecke an die Saison 2024/25 zurück. Im ersten Jahr von Vincent Kompany hatte sich der FC Bayern in der Champions League auswärts gegen den FC Barcelona mit 1:4 geschlagen geben müssen. „Vinnie fragte nach dem Spiel in die Runde: ‚Wie seht ihr das?‘“, berichtete Eberl. Harry Kane, der an diesem Abend den einzigen Treffer für die Bayern erzielt hatte, ist „aufgestanden und hat eine beeindruckende Rede gehalten, auf den Punkt.“ Dies habe den 53-Jährigen sehr fasziniert.

„Seitdem ist er immer vorangegangen, hat sich nie weggeduckt“, blickte Bayerns Sportvorstand auf diesen scheinbaren Schlüsselmoment in Kanes Karriere beim Rekordmeister zurück.

Harry Kane „ist außergewöhnlich“

Des Weiteren sei Kane für Eberl „das schönste Beispiel dafür, was aus einem Spieler noch werden kann, wenn die Qualitäten zusammenpassen“. Denn für ihn ist auch klar, dass es für den Erfolg eines Einzelnen im Fußball auch ein harmonisches Team dahinter brauche. „In einer Mannschaft mit Problemchen hat es auch ein Harry Kane schwerer, seine Leistung zu bringen“, führte der Sportvorstand seinen Gedanken aus.

Und genau jetzt passe es um den Engländer herum. „Wir kannten ihn als Top-Neuner. Aber was er heute spielt, welche Rolle ihm das System und die Mitspieler ermöglichen – das ist außergewöhnlich“.

DEINE MEINUNG

Die Zahlen des 33-Jährigen sprechen für sich: In insgesamt 159 Pflichtspielen für den FC Bayern kam Kane auf satte 156 Treffer, avancierte seit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister jede Saison zum Torschützenkönig der Liga und erhielt als torgefährlichster Stürmer Europas zweimal den „Goldenen Schuh“. Die Auszeichnung bei der Ballon-d’Or-Gala am Montagabend setzte Kanes erfolgreicher Zeit beim FC Bayern die Krone auf.

Genau aus diesem Grund streben die Bayern auch weiter nach einer Vertragsverlängerung mit ihrem englischen Torgaranten. Für diese fehlen nur noch Kleinigkeiten. Kanes aktueller Vertrag beim Rekordmeister läuft bis zum Sommer 2027.

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