Dortmund „versenkt“: Pressestimmen zur BVB-Niederlage

Die norwegischen Medien feiern das 1:0 von Bodö/Glimt gegen die Borussia - und spötteln über den Gegner.

In Bodö kann man mal verlieren. Doch auch wenn es vor Borussia Dortmund (0:1) nördlich des Polarkreises schon andere „Giganten“ des europäischen Fußballs erwischt hatte, war die Freude in Norwegen groß über den neuerlichen Triumph von Bodö/Glimt. Die Lokalzeitung Avisa Nordland berichtete stolz vom „Glimt-Schock“ und der nächsten „Europa-Großtat“, das Dagbladet spöttelte: „Dortmund verlässt das Aspmyra mit eingezogenem Schwanz.“ – Norwegische Medienreaktionen zum Champions-League-Spiel am Mittwochabend:

Verdens Gang: „Ein völlig verdienter Heimsieg. Borussia Dortmund, der zweitgrößte Klub Deutschlands, reiht sich ein in die Riege der europäischen Großmächte, deren Skalp die Männer von Kjetil Knutsen geholt haben.“

Avisa Nordland: „Glimt-Schock und neue Europa-Großtat im Aspmyra.“

Dagbladet: „Kjetil Knutsen und Bodö/Glimt schicken Schockwellen durch Deutschland. Borussia Dortmund verlässt das Aspmyra mit eingezogenem Schwanz. Das Ergebnis ist völlig inakzeptabel für eine Fußballgröße wie Dortmund. Innerhalb von 24 Stunden holen Bodö und Viking vier Punkte gegen die Giganten Dortmund und Bayern.“

NRK: „Bodö holt sich den nächsten Skalp – einen Tag, nachdem Viking Fußballgeschichte geschrieben hat. In der Verlängerung hätten sich die Zuschauer fast an ihrem Kaffee und ihrem Fladenbrot verschluckt, aber das Ergebnis hatte Bestand.“

TV2: „Erneute CL-Großtat! Bodö/Glimt versenkt Dortmund im Aspmyra.“