Ausgerechnet in Italien, ausgerechnet beim Rivalen seines Lieblingsklubs überzeugt Nicolò Tresoldi. Nun steht eine große Frage wieder im Fokus.

Für die italienische Gazzetta war es „die Revanche des Jungen, den halb Italien abgelehnt hatte“, für Nicolò Tresoldi einfach ein „wahnsinniger Abend“. Der deutsche U21-Nationalstürmer blickte sich mit funkelnden Augen in seiner geliebten Betonschüssel um, stolz hielt er den Ball und den silbernen Pokal für den Spieler des Spiels in den Händen.

„Ein Traum wird wahr, hier im schönsten Stadion der Welt. Es ist unglaublich“, erklärte Tresoldi nach seiner Drei-Tore-Gala im San Siro.

Nicolò Tresoldi erzielte gegen Inter drei Tore Nicolò Tresoldi erzielte gegen Inter drei Tore © IMAGO/Photo News

Ausgerechnet in Italien, dem Land, das ihn noch für die Nationalmannschaft gewinnen will, schoss Tresoldi den FC Brügge in der Champions League zu einem 4:3 (1:1)-Sieg bei Inter Mailand. Zunächst donnerte er einen Foulelfmeter in den rechten Winkel (30.), dann legte der eingefleischte Fan des Stadtrivalen AC zwei weitere Treffer nach (63./74.) – und schnürte als erst zweiter Profi nach Gareth Bale einen Königsklassen-Dreierpack im italienischen Fußballtempel. Zudem ist er mit 22 Jahren und 54 Tagen der jüngste deutsche Dreierpacker der Champions-League-Geschichte.

Frühe Absagen von Milan und Juve an Tresoldi

„Drei Tore zu schießen und im San Siro zu gewinnen, ist etwas Unbeschreibliches, vor allem mit meiner ganzen Familie und meinen Freunden hier“, sagte Tresoldi, für den das Spiel „ein bisschen wie ein Derby“ gewesen sei.

In seiner Jugend hatte Tresoldi in Italien aufgetrumpft. In der Saison 2016/17 erzielte der damals 12-Jährige zwölf Tore gegen zwei Jahre ältere Gegner, schreibt die Gazzetta. Und dennoch musste er in ganz Italien zahlreiche Absagen hinnehmen. „Er versuchte es bei Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna und Juve“, erzählt sein früherer Coach Marco Bedini aus Fontanelle. Doch die Klubs ließen Tresoldi wissen, dass sie bereits „Spieler dieses Niveaus“ hätten.

DEINE MEINUNG

Der auf Sardinien geborene Tresoldi setzte seinen Weg zunächst treffsicher in Fontanelle fort und zog ein Jahr später, im Alter von 13 Jahren, mit seiner Familie nach Hannover, wo er bis 2023 blieb. Dann folgte der Transfer nach Brügge.

Italien hofft auf Tresoldi

„Ab und zu kehrt er nach Fontanelle zurück und besucht seine alten Freunde auf dem Bolzplatz. Er ist seinen Wurzeln sehr verbunden geblieben, aber fragen Sie mich nicht, ob er sich für Italien oder Deutschland entscheiden wird, denn das weiß ich nicht. Sein Herz wird entscheiden“, wird Ex-Coach Bedini in der Gazzetta zitiert.

In seiner zweiten Heimat überschlug sich die Presse anschließend mit Lob, und natürlich stand die Zukunft des Matchwinners im Fokus. „Tresoldi, was für eine Nacht! Eine Leistung wie aus dem Lehrbuch“, schrieb die Gazzetta dello Sport: „Nach einem solchen Abend bleibt die Hoffnung, dass er sich für uns entscheidet.“

Denn neben Bundestrainer Jürgen Klopp träumt auch Italiens neuer Nationalcoach Roberto Mancini weiter von einer Zusage des früheren Hannoveraners.

Noch will sich Tresoldi nicht festlegen

Seit 2022 spielt er für die Nachwuchsmannschaften des DFB, doch noch will er sich nicht auf ein Land festlegen. Es sei etwas, „worüber schon viel gesagt wurde, manches davon vielleicht nicht wahr“, erklärte Tresoldi bei Sky Sport Italia: „Ich weiß, was ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich mit Deutschland gehe, und dann werden wir sehen.“

Unter Druck setzen lässt er sich bei seiner Entscheidung nicht. „Es gibt sowohl in Deutschland als auch in Italien viele Stürmer, die bereits viel bewiesen haben und viel stärker sind als ich. Ich hoffe, dass ich nach heute Abend mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten haben werde.“

Tresoldi will die U21-EM mit Deutschland gewinnen

Doch auch Tresoldi ist klar, dass er bald eine Wahl treffen muss. „Ich habe mit den Leuten gesprochen, mit denen ich sprechen musste – Klopp, Mancini, dem deutschen und dem italienischen Fußballverband“, sagte der 22-Jährige: „Ich habe erklärt, wie ich die Sache sehe, also warten wir ab.“

Nicolò Tresoldi spielt für die deutsche U21 Nicolò Tresoldi spielt für die deutsche U21 © IMAGO/Noah Wedel

Er habe „auch Spaß mit der deutschen U21“, im Sommer 2027 stehe „eine EM an, die wir gewinnen wollen“, meinte Tresoldi: „Das ist ein Ziel, das ich habe. Und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.“

Das gilt auch für seine Zukunft im Verein. Ivan Leko, sein Trainer in Brügge, prophezeit Tresoldi einen Wechsel zu einem europäischen Top-Klub, „wann und wohin“ wisse allerdings noch keiner. Klar ist: In den kommenden Monaten hat Tresoldi die eine oder andere wichtige Entscheidung zu treffen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)