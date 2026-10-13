Michael Olise fliegt in der Champions League gegen Viking Stavanger vom Platz. Mitspieler und Trainer Vincent Kompany finden im Nachgang deutliche Worte. Nur einer hat auch Verständnis für den Franzosen.

Es war die Szene, die alles veränderte: die Entgleisung von Michael Olise. Der mit dem Ball so brillante Flügelspieler des FC Bayern hat sich beim wilden 3:3 (0:2) gegen den norwegischen Vertreter Viking Stavanger zu einer unsportlichen Aktion hinreißen lassen.

Etwa eine Viertelstunde vor Schluss verlor Olise die Nerven und warf seinem Gegenspieler Zlatko Tripic den Ball an den Kopf. Sekunden zuvor war der Franzose bereits verwarnt worden, also stellte Schiedsrichter Georgi Kabakov ihn vom Feld. Die Bayern mussten die Partie in Unterzahl beenden und kassierten noch den späten Ausgleich.

Michael Olise wurde nach seiner Entgleisung vom Platz gestellt Michael Olise wurde nach seiner Entgleisung vom Platz gestellt © IMAGO/Beautiful Sports International

Was bei Kramers Reaktion auf Olises Platzverweis auffällt

Hat Olise seine Mannschaft um den Sieg gebracht? „Die Rote Karte von Olise verändert natürlich alles. Es darf nicht passieren“, sagte TV-Experte Christoph Kramer bei Prime Video, zeigte sich aber zugleich verständnisvoll: „Der Kollege Tripic wäre mir auch irgendwann auf den Sack gegangen. Er ist dann auch nur ein Mensch und ich kann verstehen, dass so eine Kurzschlusshandlung passiert.“

Tripic, Kapitän von Stavanger, war über die gesamte Spieldauer immer wieder mit kleineren Sticheleien, Nickeligkeiten und Fouls aufgefallen. „Der hat so genervt. Der hat dieses ganz Provokante im Gesicht. Es darf zu 100 Prozent nicht passieren, aber ich fühle Olise in dem Fall zu 100 Prozent. Ich dachte mir direkt, als es passiert ist: ‚Das wäre mir auch passiert'“, meinte Kramer.

Und obwohl der Weltmeister von 2014 bereits angemerkt hatte, dass die Rote Karte „alles verändert“, sollte er sich noch zweimal wiederholen, um zu verdeutlichen, für wie gravierend er Olises Aussetzer empfand: „Das verändert natürlich alles. Bayern ist dann in der zweiten Halbzeit auf der Siegesstraße und die Rote Karte verändert wirklich noch einmal alles.“

DEINE MEINUNG

Auch der ehemalige Bundesliga-Profi und 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes betonte: „Die Rote Karte hat alles verändert.“ Der Ex-Schalker nahm den 24 Jahre alten Dribbelkünstler in die Verantwortung: „Olise hat das Spiel am Ende vergeigt. Das muss er auf seine Kappe nehmen.“ Ex-Profi Shkodran Mustafi verdeutlichte: „Die Rote Karte darf dir nicht passieren. […] Sowas darf dir einfach nicht passieren.“

FC Bayern: Kompany findet Rote Karte „überblöd“

Bayern-Trainer Vincent Kompany wurde nach dem Spiel darauf angesprochen, ob sich der sonst so introvertierte Olise in solchen Situationen besser im Griff haben muss. Die klare Antwort? „Ja, aber er weiß das. Diese Rote Karte ist überblöd. Bei solchen Sachen sind wir ganz klar. Man sieht in seinen Augen, dass er das schade findet, dass er das gemacht hat für die Mannschaft“, sagte Kompany.

Der Belgier habe seinem Schützling gesagt: „‚Der Zehner war schlauer als du. Man kann nicht immer der Schlaueste sein auf dem Platz. Wenn man so gut ist, reicht es auch manchmal, einfach besser zu sein – und nicht Situationen aufzurufen, die nicht gebraucht werden.'“ Das habe er Olise „mehr als deutlich“ mitgeteilt“.

Olise sei „auf jeden Fall“ provoziert worden. „Es war nicht so, dass wir dreckig gespielt haben. Es war nicht so, dass wir zu arrogant waren. Es war alles okay“, sagte Kompany und verwies dann auf den Unparteiischen: „Ich muss ganz ehrlich sein. Ich hatte vor dem Spiel sofort das Gefühl: ‚Der Schiedsrichter will etwas Besonderes machen heute.‘ Das war unglaublich deutlich, dass das irgendwann eine größere Rolle spielen wird.“

Kane verliert kritische Worte über Olise

Teamkollege Konrad Laimer merkte an: „Wir lassen uns provozieren und kriegen dann Gelb-Rot, was natürlich nicht hilft in der Situation.“ Auch von Doppelpacker Harry Kane, gemeinsam mit Olise Anwärter auf den Ballon d’Or 2026, gab es kritische Worte. „Michael ist total geknickt, aber die Verantwortung muss er übernehmen. Er muss daraus lernen“, sagte der Torjäger.

Und so wird Olise nach dem wohlgemerkt ersten Platzverweis seiner Karriere beim fehlen. „Wir haben jetzt große Spiele in der Champions League vor uns. Er wird am Boden zerstört sein, dass er diese Spiele verpasst, aber so ist der Fußball“, sagte Kane.