Demichelis sicher: „Werden richtigen Weg finden“

Nach der Champions-League-Niederlage bei Real Madrid blicken RB Leipzig und sein Trainer richtungsweisenden Wochen entgegen.

Im Bauch des legendären Estadio Santiago Bernabéu bemühte sich Martín Demichelis, die nächste deutliche Pleite von RB Leipzig korrekt einzuordnen. In eine Reihe mit dem jüngsten 1:6 beim FC Bayern wollte der Trainer von RB Leipzig das 1:4 (0:1) in der Champions League bei Real Madrid gewiss nicht stellen. In jedem Fall beginnen nun für Coach und Team ganz entscheidende Wochen.

„Selbstverständlich ist es ein schlechtes Gefühl, es ist eine Niederlage. Aber meine persönliche Meinung: Die Mannschaft hat ein anderes Bild von sich gezeigt“, sagte der Argentinier nach dem Dämpfer in Madrid bei DAZN. Man könne nicht sagen, so Demichelis, „dass ich zufrieden bin. Selbstverständlich nicht.“ Im Vergleich zur Bundesliga-Klatsche in München sei jedoch „die Mannschaft eine ganz andere“ gewesen.

Gerade in der ersten Halbzeit hatten sich die Leipziger gegen Real auf Augenhöhe bewegt, hätten gar in Führung gehen können. Die vergebenen Chancen, gepaart mit den defensiven Nachlässigkeiten, die im zweiten Durchgang einsetzten, sorgten letztlich für die zweite Niederlage im dritten Spiel der Champions-League-Ligaphase. Mit drei Punkten liegt Leipzig derzeit auf Rang 29 der Tabelle. Platz 24 braucht es mindestens für die Playoffs.

Im nächsten Königsklassen-Spiel am 4. November in der heimischen Red Bull Arena steht RB gegen Manchester City also unter Zugzwang. Allgemein blickt der Klub ab dem Liga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger SV Elversberg einer wichtigen Phase entgegen.

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Nach Elversberg geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Drittligist Rot-Weiß Essen, in der Liga zu Schalke 04 und eben in Europa gegen City. Die folgenden Liga-Gegner heißen FC Augsburg und Union Berlin. Bis auf Manchester sind dies für eine Mannschaft vom Kaliber RB Leipzigs allesamt Pflichtsiege. Doch die Sachsen schwanken in der laufenden Saison. An den bisherigen sechs Bundesliga-Spieltagen wechselten sich stets Sieg und Niederlage ab.

Demichelis braucht nun dringend konstante Erfolge, auch um keine Diskussion um seine Person aufkommen zu lassen. „Ich glaube, wir werden den richtigen Weg finden. In zweieinhalb Tagen spielen wir wieder. Jetzt werden wir regenerieren, Kopf nach vorne, wir schauen nach vorne, positiv zusammenarbeiten. Und am Samstag wollen wir vor unseren Fans ein gutes Spiel machen“, sagte der 45-Jährige.