Dank Kane: Bayern wenden Kunstrasen-Katastrophe ab

Der Favorit hat auf ungewohntem Untergrund viel Mühe, zeigt aber immerhin Moral - und hat einen Torjäger, der einen Vereinsrekord aufstellt.

Der FC Bayern hat eine Kunstrasen-Katastrophe im hohen Norden dank Harry Kane gerade noch abgewendet: Der Rekordmeister kam bei Champions-League-Neuling Viking Stavanger auf ungewohntem Untergrund aber nur zu einem wilden 3:3 (0:2).

Immerhin zeigten die Münchner am 2. Spieltag der Gruppenphase nach dem Wechsel viel Moral. Das enttäuschende Remis beim norwegischen Meister setzt die Bayern vor dem Gigantenduell mit dem englischen Meister FC Arsenal am kommenden Mittwoch unter Druck. Zu allem Überfluss fehlt Michael Olise, der wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot (74.) sah.

Stavanger, das am 1. Spieltag noch 1:3 beim VfB Stuttgart verloren hatte, erkämpfte sich durch Tore von Gianni Stensness (2.) und Peter Christiansen (38.) eine hochverdiente Pausenführung. Superstar Kane mit einem Doppelpack (54., Foulelfmeter und 60.) und Luis Díaz (71.) sorgten für die Wende, ehe der eingewechselte Herman Haugen (90.) die Münchner spät schockte. Kane traf zum neunten Mal in der Königsklasse in Serie – Vereinsrekord! Schon zum Auftakt hatten die Bayern gegen Bodö/Glimt ebenfalls aus Norwegen (5:0) nach dem Seitenwechsel noch aufgedreht.

Der Platz, ein enges Stadion und das euphorische Publikum beim ersten Champions-League-Heimspiel in Vikings 127-jähriger Klubgeschichte – „wir sollten schon aufmerksam sein“, hatte Sportvorstand Max Eberl noch gewarnt. Doch seine Worte verhallten, die Bayern legten wie am vergangenen Samstag beim FC Augsburg (2:2) einen Fehlstart hin.

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Hatte es da nur 8,4 Sekunden gedauert, schlug der Ball diesmal „erst“ nach 72 Sekunden und einer Ecke des Ex-Fürthers Zlatko Tripic ein. Stensness setzte sich gegen Jonathan Tah und Min-Jae Kim durch und ließ Jonas Urbig keine Chance. Der Jung-Nationalspieler vertrat zum dritten Mal in dieser Saison den angeschlagenen Routinier Manuel Neuer (Fuß), der drei Tage zuvor noch so schwer gepatzt hatte.

Die Bayern antworteten mit wütenden Gegenangriffen. Konrad Laimer und Lennart Karl, zwei der insgesamt sechs Neuen in der Startelf, hatten frühe Chancen. Getreu dem von Kompany ausgegebenen Motto: „Wir sind hierhergekommen, um zu zeigen, was die Leute immer von uns erwarten.“

Seine Elf schnürte Stavanger phasenweise im eigenen Strafraum ein, agierte aber zu einfallslos und wurde selten zwingend. Der Untergrund war ein Hemmnis: Manche Seitenverlagerung klappte auf dem schnellen Rasen nicht wie gewohnt. Harry Kane (34.) vergab per Kopf die beste Ausgleichsmöglichkeit. Viking verlegte sich auf Konter – und kam so zum 2:0, als Nathaniel Brown den Torschützen Christiansen ziehen ließ.

Kompany reagierte mit einem Dreifachwechsel auf die peinliche Darbietung: Dayot Upamecano, Alphonso Davies und Ismael Saibari ersetzten die schwächsten Münchner Tah, Brown und Karl. Die Bayern bäumten sich auf, Kane verkürzte nach einem Foul an Laimer. Der Torjäger (57.) hatte auch das 2:2 auf dem Kopf, der Druck nahm zu.

Und erneut war es Kane, der zuschlug. Díaz gelang sogar die Wende. Es wurde hektisch. Olise warf Tripic den Ball an den Kopf und wurde des Feldes verwiesen. Nach Ballverlust von Joshua Kimmich traf Haugen.