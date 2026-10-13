Der RB Leipzig empfängt heute den PSV Eindhoven. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für RB Leipzig ist das Duell mit PSV Eindhoven heute Abend um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena (Hier geht’s zum Liveticker) die erste Europapokalpartie gegen eine niederländische Mannschaft.

In der Champions League empfängt das Team von Martín Demichelis die PSV, die bei deutschen Gegnern im Landesmeisterpokal und in der Königsklasse noch keinen Auswärtssieg gefeiert hat.

RB Leipzig trifft in der Champions League auf die PSV Eindhoven RB Leipzig trifft in der Champions League auf die PSV Eindhoven © IMAGO/Christian Schroedter

Champions League: So verfolgen Sie RB Leipzig – Eindhoven heute LIVE

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Bei RB Leipzig steht Christopher Nkunku nach seiner Auszeichnung als Spieler des Tages im Blickpunkt. Der Offensivspieler war in seinen vergangenen fünf Startelfeinsätzen in der Champions League an fünf Treffern direkt beteiligt und führt nach seiner Vorlage am ersten Spieltag gegen Como die interne Leipziger Bestenliste bei Torbeteiligungen in diesem Wettbewerb mit 16 an. Eine Rückkehr von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig wird in den jüngsten Meldungen als „ganz weit von entfernt“ bezeichnet, während sich eine weitere Nachricht mit Stefan Effenbergs Kritik an Frankfurt befasst.

PSV Eindhoven reist mit langer Serie ohne Weiße Weste an

PSV Eindhoven hat in den vergangenen 17 Champions-League-Spielen keine Weiße Weste mehr gehalten und dabei 36 Gegentore kassiert. In der laufenden Champions-League-Saison verzeichnete die Mannschaft von Peter Bosz unter allen Teams mit mindestens zwei Partien seit Jahresbeginn zudem den niedrigsten Expected-Goals-Durchschnitt pro Spiel: 0,46. Ivan Perisic stand am ersten Spieltag gegen Schachtar Donezk mit 37 Jahren und 220 Tagen als ältester Feldspieler dieser Champions-League-Saison in der Startelf.

RB Leipzig und PSV Eindhoven mit markanten Champions-League-Serien

PSV gewann nur drei von 20 Duellen mit deutschen Teams im Landesmeisterpokal beziehungsweise in der Champions League, bei vier Unentschieden und 13 Niederlagen. Auswärts bei deutschen Gegnern blieb Eindhoven in diesem Wettbewerb in zehn Versuchen ohne Sieg, holte drei Remis und verlor siebenmal. RB Leipzig entschied dagegen acht der vergangenen zehn Champions-League-Spiele gegen Mannschaften außerhalb der europäischen Top-Fünf-Ligen für sich, kassierte die beiden Niederlagen jedoch in den vergangenen drei Partien gegen Celtic und Sturm Graz.

Wird RB Leipzig gegen PSV Eindhoven heute im Free-TV übertragen?

Das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein, aber DAZN ermöglicht es, die Konferenz kostenlos sich anzugucken.

Champions League heute: Wo wird RBL gegen PSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: RB Leipzig gegen PSV Eindhoven im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: RB Leipzig gegen PSV Eindhoven im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.