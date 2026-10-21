Der FC Bayern München empfängt heute den FC Arsenal. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München trifft heute Abend in der Champions League auf den FC Arsenal. Dabei drohen den Münchnern neben dem gesperrten Michael Olise weitere personelle Ausfälle. Anstoß ist um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Der Ausfall von Olise ist für die Bayern ein herber Verlust: Der Offensivspieler gilt als wichtiger Kreativkopf, der mit seinen Ideen Torchancen vorbereiten und Spiele durch individuelle Aktionen entscheidend beeinflussen kann. Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel wollte sich Co-Trainer Aaron Danks noch nicht dazu äußern, wer den Franzosen ersetzen könnte. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich: „Wir haben andere, die einspringen können.“

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf Arsenal Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf Arsenal © IMAGO/ANP

Champions League heute live: FC Bayern – Arsenal im TV, Livestream, Ticker

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Ein weiteres Fragezeichen steht hinter Trainer Vincent Kompany, der das Abschlusstraining wegen einer Virus-Infektion verpasste und von seinem Co-Trainer Danks vertreten wurde. „Es ist wichtig, dass er sich ausruht“, erklärte dieser mit Blick auf den Gesundheitszustand des Belgiers. „Wir schauen von Tag zu Tag, deshalb sind wir noch nicht sicher“, sagte Danks und lies einen Einsatz Kompanys weiterhin offen.

Manuel Neuer zurück – Joshua Kimmich fehlt

Neben Kompany blieb auch Joshua Kimmich dem Abschlusstraining fern. Der Verein sprach als Grund nur von „privaten Gründen“. Ob der Mittelfeldspieler für die Partie zur Verfügung stehen wird, konnte Danks noch nicht abschließend beurteilen.

Hoffnung gibt es dagegen bei Manuel Neuer. Der Torhüter kehrte nach zuletzt aufgetretenen Fußproblemen auf den Trainingsplatz zurück. Ob der 40-Jährige gegen Arsenal zwischen den Pfosten stehen wird, ist allerdings noch nicht entschieden. „Wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Manu ist seit zwei Tagen auf dem Platz, das ist großartig. Wir werden es mit dem Trainerteam und Vincent entscheiden“, sagte Danks.

FC Bayern München mit starker Heimserie gegen Arsenal

Die Münchner können vor dem Duell auf eine beeindruckende Heimstatistik gegen Arsenal verweisen: In sieben Champions-League-Heimspielen gegen die Londoner musste sich der FC Bayern lediglich einmal geschlagen geben. Zudem entschieden die Münchner die letzten drei Begegnungen in der Allianz Arena für sich.

Das jüngste Aufeinandertreffen ging allerdings an die Gunners, die sich mit 3:1 durchsetzten. Arsenal war damit die einzige Mannschaft, die Bayern in den vergangenen 23 Champions-League-Spielen mit mehr als einem Tor Unterschied besiegen konnte.

DEINE MEINUNG

Die Londoner reisen zudem mit viel Selbstvertrauen nach München. In der Champions League konnten die Gunners bislang alle 14 Gruppenspiele für sich entscheiden.

Wird FC Bayern München gegen FC Arsenal heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen ARS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen FC Arsenal im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen FC Arsenal im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.