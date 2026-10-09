Das gibt es selten: Die ersten Spiele in der Champions League nach der Länderspielpause sind kostenlos bei DAZN zu sehen.

Seltenes Angebot für Fans der Champions League: Bei DAZN wird in der kommenden Woche eine komplette Konferenz ohne kostenpflichtiges Abonnement verfügbar sein.

Die Aktion ist für den 13. Oktober angesetzt und schließt sowohl die frühen Spiele um 18.45 Uhr als auch die späten Partien ab 21 Uhr ein. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Champions League meldet sich mit großen Namen zurück

Zu sehen bekommen Zuschauer dann unter anderem die Partie von Vorjahresfinalist FC Arsenal, der OSC Lille empfängt, und das Duell zwischen Galatasaray und dem FC Barcelona. Atlético gegen Manchester United stellt ein weiteres Highlight der Konferenz dar – und auch Mannschaften wie RB Leipzig und Inter Mailand werden im Einsatz sein.

Nicht zu sehen gibt es die Partie des FC Bayern bei Viking FK, diese wird ausschließlich bei Prime Video übertragen.

Kostenlos wird die Königsklasse fast nie angeboten, seit 2018 ist der Wettbewerb fest im Pay-T-Bereich V verankert.