"Um Himmels Willen!" Wie kann er den nicht machen?

TV-Überraschung in der Champions League. Am Dienstag sind die Partien der DAZN-Konferenz kostenlos zu sehen.

Der Livestreamingdienst DAZN überträgt am Dienstag die Konferenz der Champions League für alle Fußballfans kostenlos. Unter anderem ist dann im Rahmen des vierten Spieltags der Königsklasse der VfB Stuttgart im Einsatz.

Ab 18.45 Uhr ist der VfB beim türkischen Klub Galatasaray Istanbul mit Leroy Sané und Ilkay Gündogan gefordert. In den Spätspielen empfängt Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona Aston Villa und Leon Goretzka, Krisenklub Manchester United trifft auf die AS Rom, beim FC Villarreal ist Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu Gast.

Deniz Undav trifft am Dienstag mit dem VfB Stuttgart auf Galatsaray Deniz Undav trifft am Dienstag mit dem VfB Stuttgart auf Galatsaray © IMAGO/ANP

Bayern-Kracher in Madrid läuft bei Prime Video

Das Topspiel zwischen Atlético Madrid und dem deutschen Rekordmeister Bayern München gehört nicht zur Konferenz, es läuft exklusiv bei Prime Video.

Um die Konferenz verfolgen zu können, genügt eine Registrierung bei DAZN. Ein kostenpflichtiges Abo ist nicht erforderlich.