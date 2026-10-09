Beim Restart: DAZN zeigt Champions-League-Konferenz kostenlos

Am kommenden Dienstag startet die Königsklasse nach der Länderspielpause wieder.

Nach der Länderspielpause beginnt auch die Champions League wieder – und ist für alle Fußballfans live zu sehen. Zum Restart am 13. Oktober wird die Konferenz beim Streamingdienst DAZN erstmals kostenlos für alle in Deutschland verfügbar sein. Dabei ist kein Abonnement notwendig, eine einfache Registrierung reicht.

Fans erleben dabei am kommenden Dienstag ab 18.00 Uhr für fünfeinhalb Stunden zahlreiche europäische Topteams in einer Sendung und müssen nicht umschalten, darunter Galatasaray gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid gegen Manchester United, Arsenal gegen OSC Lille, Inter Mailand gegen den FC Brügge sowie RB Leipzig gegen PSV Eindhoven (alle 21.00 Uhr).