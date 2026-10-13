16-Jähriger feiert Premiere beim FC Bayern

Wie lange bleibt er noch unantastbar?

Der FC Bayern muss im Spiel bei Viking Stavanger auf Manuel Neuer verzichten. Ein 16-Jähriger feiert dafür seine Premiere im Kader der Münchner.

Der Ausfall von Manuel Neuer im Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Viking Stavanger (JETZT im LIVETICKER) hat für eine Premiere gesorgt: David Podar-Stiube feiert sein Kaderdebüt in einem Pflichtspiel beim Rekordmeister.

Der 16-Jährige stand am Nachmittag noch bei der 0:2-Niederlage der Münchner U19 in Stavanger zwischen den Pfosten und sitzt nun am Abend als dritter Torhüter neben Ersatzmann Sven Ulreich auf der Bayern-Bank.

David Podar-Stiube steht erstmals in einem Pflichtspiel im Profikader der Bayern David Podar-Stiube steht erstmals in einem Pflichtspiel im Profikader der Bayern © IMAGO/Jan Huebner

Bayern-Talent Podar-Stiube schnuppert nicht zum ersten Mal Profiluft

Das Torhütertalent hat schon im Sommer Profiluft schnuppern dürfen. Bei den ersten beiden Testspielen gegen Wehen Wiesbaden und Rottach-Egern war Podar-Stiube schon dabei. Auch bei der Tour nach Südkorea im Rahmen der Saisonvorbereitung zählte der junge Keeper zum Bayern-Tross.

Podar-Stiube wechselte 2022 vom FT Freiham an den Bayern-Campus. Für die Juniorenteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestritt er bereits sechs Länderspiele.

Neuer fällt angeschlagen aus

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte auf der PK vor der Partie vermeldet, dass Stammkeeper Neuer nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg „was am Fuß gespürt“ habe. Neuer hatte in Augsburg nach einem Fehler das schnellste Gegentor der Liga-Historie kassiert. Auch am zweiten war er nicht schuldlos. Kompany hatte ihn danach in Schutz genommen, auch Sportvorstand Max Eberl oder Präsident Herbert Hainer äußerten sich positiv.

Anstelle von Neuer rückte Jonas Urbig in Stavanger zwischen die Pfosten. Für den Neu-Nationalspieler ist es in dieser Saison das dritte Pflichtspiel für den FC Bayern.