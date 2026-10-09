Bayern ändern wegen Kunstrasen ihre Gewohnheiten

Die Münchner absolvieren ihr Abschlusstraining ausnahmsweise nicht an der Säbener Straße, sondern fliegen früher nach Norwegen zu Viking Stanvanger.

Der FC Bayern ändert in der Champions League seine Gewohnheiten. Um sich auf den Kunstrasenplatz im Stadion bei Viking Stavanger einzustellen, wird der deutsche Fußball-Rekordmeister sein Abschlusstraining am Montag in Norwegen absolvieren. Normalerweise trainieren die Münchner am Tag vor ihren Spielen in der Königsklasse noch einmal an der heimischen Säbener Straße.

„Ich gebe ein Beispiel: Ich habe in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt. Und dann habe ich im Kopf, wenn die Spieler das zum ersten Mal machen müssen, dann trainieren wir besser einmal dort, das wir ein Gefühl bekommen, zum Beispiel was für Schuhe man tragen muss. Ich möchte das nicht am Spieltag erfahren. So haben wir ein paar mehr Informationen“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany vor der Partie im hohen Norden am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Grundsätzlich will er ohnehin keine Ausreden vor dem Duell bei Viking gelten lassen. „Ob Wind, Regen oder Sonne, egal ob in Amerika in Carolina bei 45 Grad oder in Viking bei minus 5 Grad auf Kunstrasen, es ist für mich alles egal. Ich möchte gerne, dass wir überall Bayern sind“, sagte der Belgier mit Nachdruck.