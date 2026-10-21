Ballon d’Or? Gnabry und Danks werben für Kane

Serge Gnabry und Co-Trainer Aaron Danks vom FC Bayern haben wenige Tage vor der Vergabe des Ballon d’Or noch einmal für Harry Kane geworben. Der Torgarant hätte die besondere Auszeichnung verdient, sagen dessen Weggefährten.

Mitspieler Serge Gnabry und Co-Trainer Aaron Danks vom FC Bayern haben wenige Tage vor der Vergabe des Ballon d’Or noch einmal für den heißen Anwärter Harry Kane geworben. „Natürlich wäre es wunderbar, wenn ein Teamkollege solch einen Erfolg feiern und eine solche Trophäe gewinnen dürfte“, sagte Gnabry.

Verdient wäre es allemal, betonte der Nationalspieler vor der Preisverleihung am Montag in Kanes Heimatstadt London. „Er hatte ein unglaubliches Jahr. Also aus meiner Sicht hat er genügend geleistet. Er hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und ist ein Schlüsselspieler unserer Mannschaft. Das sind wichtige Kriterien für die Wahl. Ich würde es ihm sicher wünschen.“

Gewinnt Bayern-Star Harry Kane den Ballon d’Or? Gewinnt Bayern-Star Harry Kane den Ballon d’Or? © AFP/NTB/SID/Carina Johansen

Kane? „Lässt sich nie von seinem Weg abbringen“

Kane sei für seine Kollegen ein Vorbild, betonte Gnabry. „Er hat immer die richtige Einstellung, geht immer voran und führt. Er lässt sich nie von seinem Weg abbringen, hilft dem Team mit seiner Leistung und ist ein Top-Spieler.“

Den sieht auch Danks in Kane, obwohl er bekannte, als Engländer „voreingenommen“ zu sein. „Mit Harry arbeiten und jeden Tag bestaunen zu dürfen, auf welchem Niveau er spielt“, sagte der Landsmann des Torgaranten, „ist ein Privileg. Er ist ein fantastischer Typ, sein gesamtes Spiel ist auf einem so hohen Level.“

Kane, betonte der Assistent von Chefcoach Vincent Kompany, könne „unser bester Verteidiger sein, wenn er möchte. Er kann aber auch unser bester Spielmacher sein. Und er kann die Tore schießen. Ich lerne bei der Arbeit viel von ihm.“