In wenigen Tagen wird der Ballon-d'Or-Sieger gekürt. Michael Ballack hat mit Harry Kane einen klaren Favoriten. Auch der Stürmer selbst gibt sich ungewohnt selbstbewusst.

Am kommenden Montag wird der Ballon d’Or 2026 vergeben. Viele Top-Stars schielen auf die begehrte Trophäe für den besten Spieler der vergangenen Saison. Für Ex-Profi Michael Ballack ist klar, wer in diesem Jahr gewinnen sollte: Bayern-Stürmer Harry Kane.

„Er war nun mal ein herausragender Spieler letzte Saison und hat eine unfassbare Torquote gehabt. Er hat seine Duftmarke hinterlassen. Es gibt für mich keinen Spieler, der über ihm steht“, stellte Ballack in seiner Rolle als DAZN-Experte vor dem Champions-League-Kracher zwischen den Bayern und dem FC Arsenal (2:2) klar.

Michael Ballack hat beim Ballon d’Or einen klaren Favoriten Michael Ballack hat beim Ballon d’Or einen klaren Favoriten © IMAGO/Nordphoto

Kane verzückte die Bayern und ihre Fans in der letzten Saison mit wettbewerbsübergreifend 61 Treffern und sieben Vorlagen in 51 Pflichtspielen. Auch bei der XXL-WM im Sommer war der 33-Jährige eine der tragenden Säulen Englands, die erst im Halbfinale scheiterten und schlussendlich Dritter wurden. Kane gelangen sechs Tore.

Yamal und Mbappé als größte Kane-Konkurrenten

Einen kleinen Makel stellte Ballack jedoch fest: „Natürlich fehlt vielleicht der internationale Touch, dieser Titel, aber den hat der ein oder andere, der gut in der Verlosung ist, auch nicht.“ Neben Kane zählen Barca-Wunderkind und Weltmeister Lamine Yamal sowie Kylian Mbappé zu den größten Favoriten auf den Ballon-d’Or-Sieg.

Beim 2:2 gegen Arsenal stellte Kane am Mittwochabend sein gesamtes Können unter Beweis und war mit SPORT1-Note 1 der überragende Akteur im FCB-Dress. Der Engländer legte erst den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Alphonso Davies mit einem Traumpass mustergültig auf und traf anschließend selbst per Elfmeter zum 2:1.

DEINE MEINUNG

Auf die Worte von Ballack angesprochen, reagierte Kane zunächst nüchtern. „Tut er das? Ich hoffe, er weiß etwas, was ich nicht weiß. Wir müssen abwarten. Jetzt spielen wir erstmal auswärts am Sonntag in Freiburg. Aber natürlich freue ich mich drauf“, sagte er bei DAZN.

Kane über Ballon d’Or: „Daran besteht kein Zweifel“

Ob er sich selbst zu den Favoriten zählt? „Ja, ich denke schon, sicher. Ich hatte eine tolle Saison und da bin ich sehr stolz drauf“, schlägt auch Kane selbst ungewohnt forsche Töne an. „Es wäre unglaublich, den Ballon d’Or zu gewinnen. Daran besteht kein Zweifel. Ich muss abwarten und schauen, was passiert.“

Auch Trainer Vincent Kompany richtete den Blick zunächst auf das kommende Ligaspiel beim Tabellennachbarn: „Ich hoffe erstmal, dass wir am Sonntag drei Punkte aus Freiburg mitnehmen“, sagte der Belgier nach dem Spiel bei DAZN.

„Und dann werden wir alle hoffen. Man hat ja heute auch gesehen, was für ein Repertoire er hat“, führte Kompany bezüglich Kane aus. Die Abstimmung für den Ballon d’Or ist bereits geschlossen, einen Einfluss auf die Trophäe hatte die Performance von Kane also nicht mehr.

Kompany: „Er hat sich das verdient“

„Man muss jetzt nichts mehr verstecken. Ich muss keine Parteipolitik machen. Was Harry in den letzten Jahren am meisten gefreut hat, ist, dass er endlich mal diesen Mannschaftstitel gewonnen hat. Und wenn er seine Karriere und Saison jetzt noch mit so einer Auszeichnung beenden kann, das wäre einfach … Er hat sich das auch verdient, in der Art und Weise, wie er spielt, für die Mannschaft“, erklärte Kompany weiter.

Tom Bischof hätte „nichts dagegen“, wenn sein Teamkollege bald eine Trophäe mehr im Schrank stehen hätte. „Für mich hat er es auf jeden Fall verdient. Er nicht nur ein Stürmer, sondern er macht die Tore und, wie man es heute sieht, auch viel fürs Team“, stellte Bischof am DAZN-Mikrofon klar.