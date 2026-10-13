Das erwartet BVB-Star Anton vom Kunstrasen

Der ungewohnte Kunstrasen ist für die BVB-Profis eine zusätzliche Herausforderung.

Nationalspieler Waldemar Anton fühlt sich vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund beim FK Bodö/Glimt an eine ferne Vergangenheit erinnert. „Da hat man manchmal auch auf Kunstrasen gespielt, oder im Soccerpark“, sagte der Innenverteidiger vor der Abreise nach Norwegen zum Duell am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER). „Aber das ist lange her.“

Anton erwartet, dass nördlich des Polarkreises alles „ganz anders“ wird. „Der Ball wird schneller, die Bewegungen werden vielleicht ein bisschen langsamer aussehen“, sagte er, „aber wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen.“

Waldemar Anton tritt mit dem BVB auf Kunstrasen an Waldemar Anton tritt mit dem BVB auf Kunstrasen an © IMAGO/NurPhoto

BVB muss sich auf besondere Umstände bei Bodö/Glimt einstellen

Bodö/Glimt war das Überraschungsteam der vergangenen Champions-League-Saison, unter anderem besiegten die Norweger in der Liga-Phase Manchester City und Atlético Madrid. In Dortmund holten sie dabei trotz zweimaligen Rückstandes ein 2:2, und im Achtelfinal-Playoff schalteten sie Inter Mailand aus.

„Ich denke, sie werden einen sehr guten Kunstrasen haben“, sagte Anton: „Wir werden schon ein paar Lösungen finden.“ Das Aspmyra-Stadion in Bodö fasst 8200 Zuschauer, gestartet ist der Klub mit einem 0:5 bei Bayern München.