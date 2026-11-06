Weltfußballer Kane wünscht sich „Normalität“

Der Stürmerstar des FC Bayern freut sich nach dem Trubel der letzten Tage auf die Spiele mit den Bayern und England.

Erst die Ballon-d’Or-Gala, jetzt die Vertragsverlängerung beim FC Bayern – Superstar Harry Kane hat genug: Nach anstrengenden Tagen mit vielen (Medien-)Terminen will der Münchner Torjäger endlich wieder den Fokus auf den Fußball legen. „Es wurde zuletzt so viel gesprochen über mich, den Ballon d’Or oder individuelle Trophäen, jetzt freue ich mich wieder mit der Arbeit weiterzumachen, weniger zu reden und mehr zu spielen“, sagte der 33-Jährige vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Er brauche „diese ganze Aufmerksamkeit nicht unbedingt“.

Die letzten Wochen seien für ihn und den FC Bayern „im positiven Sinne schon ganz schön verrückt gewesen. Wir haben es genossen, denn das waren wichtige Momente in unserer gemeinsamen Geschichte“, führte Kane aus: „Aber das Spielen ist das Wichtigste für die Mannschaft, und ich versuche auf dem Platz zu sprechen. Jetzt wird sich der Staub ein bisschen legen und wir werden wieder zur Normalität zurückkehren.“ Nach dem Mainz-Spiel stehen für den englischen Kapitän mit den „Three Lions“ die Herausforderungen in der Nations League gegen Kroatien (12.11.) und bei Weltmeister Spanien (15.11.) an.

Kane unterschrieb am Donnerstag einen neuen Vertrag bis 2027. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sprach über seine Zeit in München stolz von „den besten Momenten, die ich auf und außerhalb des Platzes habe. Es ist wirklich ein toller Ort hier.“

DEINE MEINUNG

Nur bei den Deutschkenntnissen hapert es nach drei Jahren in München immer noch. „Ich verstehe mehr als früher, aber ich lerne noch. Für mich geht es darum, jetzt auch ein bisschen mehr zu sprechen und sich keine großen Sorgen über die Fehler zu machen und die Reaktionen“, sagte Kane – auf Englisch: „Aber hoffentlich gibt es mal eine Zeit, wo ich mal ein Interview auch auf Deutsch geben kann. Ich weiß, die Fans würden das lieben, jeder im Klub würde das lieben.“ Noch fehle ihm „das Selbstvertrauen“.

Kane war im Sommer 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt längst als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. In bisher 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Ausnahmestürmer unglaubliche 156 Treffer.